Tra un mese esatto si disputa la finale della terza serie nazionale

Il conto alla rovescia per gli amanti dell’atletica leggera è iniziato. Manca esattamente un mese all’avvio della finale Bronzo del campionato italiano per società di atletica leggera che si disputerà il 17 ed il 18 settembre prossimi allo stadio delle Palme-Vito Schifani di Palermo a distanza di un anno dalla finale Argento.

L’impianto di viale del Fante ospita per la terza volta nella sua storia una finale dei societari. La prima volta fu a fine settembre del 2007 con la kermesse che assegnava lo scudetto quando l’allora rinnovato stadio delle Palme venne intitolato a Vito Schifani, agente di scorta del giudice Giovanni Falcone e promettente quattrocentista morto nella strage di Capaci del 1992.

Lo scorso anno, la finale Argento riportò la grande atletica nel capoluogo siciliano con alcuni big reduci dalle Olimpiadi di Tokyo (Stano, oro nella 20 km di marcia in primis) nonostante si trattasse di una finale che avrebbe deciso la promozione in Oro o la retrocessione in Bronzo.

Le 24 squadre che saranno a Palermo per la finale bronzo

Saranno, come per le finali Oro (quest’anno prevista a Brescia) e Argento (che si distputerà Perugia), 24 le società presenti alla finale Bronzo. Dodici nel maschile ed altrettante in ambito femminile.

C’è solo un club siciliano al via della finale Bronzo ed è il Cus Catania in ambito femminile. Le universitarie, neopromosse in terza serie, dunque cercheranno punti salvezza partendo da un’ottima quarta posizione.

Le altre società siciliane impegnate nelle finali sono il Cus Palermo e Milone Siracusa in Argento. Nella finale B che si disputerà a Saronno ci saranno il Cus Palermo donne e la squadra maschile Siracusatletica.

Finale “A” Bronzo – Palermo – Punteggio di conferma: 13.700 – uomini

1 SSD Nissolino Sport SRL ASU 15653

2 Atletica Malignani Libertas UD 15628

3 Ass. Atl. Libertas Orvieto 15372

4 Atl. Aden Exprivia Molfetta 15328

5 S.E.F. Virtus Emilsider BO 15078

6 Toscana Atletica Futura 14775

7 Varese Atletica A.S.D. 14567

8 CUS Insubria Varese Como 14446

9 Atl. Cento Torri Pavia 14419

10 A.S.D. Team Treviso 14339

11 Expandia Atl. Insieme Verona 14093

12 Atl.Libertas Unicusano Livorno 16061

Finale “A” Bronzo – Palermo – Punteggio di conferma: 13.400 – donne

1 Atl. Lecco-Colombo Costruz. 15232

2 Toscana Atl. Empoli Nissan 15148

3 SSD Nissolino Sport SRL ASU 14829

4 A.S.D. C.U.S. Catania 14628

5 N. Atl. Varese 14439

6 Atletica Malignani Libertas UD 14335

7 Atl. Avis Macerata 14100

8 ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano 15222

9 Sisport SSD 15129

10 G.S.Self Atl. Montanari Gruzza 15014

11 Atl. Lugo 14952

12 Team Atletica Marche 13834.

Lo stato dello stadio delle Palme

E ad un mese esatto, l’impianto di viale del Fante che ospiterà la finale ha vissuto decisamente giorni migliori. Fatto evidente già a cominciare dallo stato delle tribunette laterali, completamente coperte da un muro di erbacce che impedisce agli spettatori di vedere il campo. Fatto che, di conseguenza, limita al pubblico la visione dell’evento e delle sue gare.

Situazione che peggiora vistosamente sul fronte del manto erboso. Campo centrale la cui erba è gialla ed a tratti inesistente. Ciò a causa della mancanza di un impianto di irrigazione che permetterebbe la cura e la manutenzione dell’area verde. In pratica, l’unica speranza rimane quella della pioggia, la quale potrebbe consentire di avere una ricrescita altrimenti impossibile.

Gebbia: “Manto erboso sembra campo di patate”

Una situazione sottolineata dal presidente regionale della Fidal Salvatore Gebbia. “Il manto erboso sembra un campo di patate. Servirebbe una riseminatura ma è difficile che ciò avvenga, anche a causa della mancanza dell’impianto di irrigazione. Speriamo che in questo periodo piova. Ciò permetterebbe la crescita dell’erba che, con interventi di diserbo mirati, potrebbe consentire di avere un manto in buone condizioni per i lanci”.

Sul fronte della pulizia del verde l’esponente di Asd Media, ente organizzatore dei campionati Bronzo di atletica leggera, ha fatto il punto della situazione. “Dall’ultimo incontro che abbiamo avuto ad inizio agosto l’Amministrazione ci ha assicurato che gli interventi di pulizia del verde verranno eseguiti una settimana prima dell’evento”.

Una situazione difficile per l’organizzazione dell’evento, la quale però può sorridere per l’arrivo dell’attrezzatura necessaria. “E’ appena arrivata la pedana del salto in alto, gli ostacoli, i blocchi, le siepi e le pedana del salto con l’asta, acquistata dalla Fidal, arriverà a fine mese”. Fatto che impedirà di ripetere l’esperienza conseguita lo scorso anno con i campionati silver. Manifestazione per la quale l’organizzazione ha dovuto effettuare gli straordinari per trovare l’attrezzatura, salvo poi ricorrere in parte alla disponibilità dei campi del Cus, in particolare per la pedana del salto con l’asta.