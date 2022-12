Basket femminile serie A1, ultimo quarto da dimenticare

Un nuovo finale horror condanna la Passalacqua Ragusa ad un’altra sconfitta. Ad una nuova beffa amara. Questa volta il ko arriva sul campo del Geas Sesto San Giovanni, dopo che Anigwe e compagne erano state avanti sul parquet delle lombarde per tutti i 40’ arrivando ad avere anche un vantaggio di 18 lunghezze. È invece finita 68-66 per le padrone di casa, un punteggio che sa di beffa e che ancora le iblee a quota 12 in classifica dopo 12 partite di campionato. La Geas invece, vola a quota 18 ed affianca Sassari in quarta posizione.

Ultimo quarto da dimenticare per Ragusa

La squadra di casa ha, infatti, trovato un incredibile 9-0 finale quando sembrava che ormai non ci fosse più niente da fare. Basti pensare che il primo vantaggio per il Geas si concretizza soltanto a 20 secondi dalla fine quando Ragusa va in attacco ma Romeo fallisce la tripla.

La Passalacqua perde così l’opportunità di portare due punti importanti a casa e coach Lino Lardo perde l’imbattibilità che lo vedeva da tre partite consecutive, ovvero dal suo esordio sulla panchina biancoverde

Lardo “Difficile commentare questa partita”

“Difficile commentare questa partita – dice coach Lardo – è chiaro che non può che essere commentata negli ultimi secondi. Sono due punti persi perché avevamo avuto un ottimo approccio alla partita, avevamo anche respinto i loro rientro, contro la zona abbiamo fatto fatica ma siamo riusciti a stare sempre avanti. Sapevamo che nel secondo tempo poteva esserci un loro rientro, ma abbiamo resistito fino a quelle ultime azioni dove abbiamo commesso errori gravissimi che non dovevamo fare. Loro ci hanno creduto fino all’ultimo e sono state premiate. Poi con tutti i complimenti del caso per Geas che è una buona squadra. Adesso testa bassa e testa a mercoledì”,

Tra due giorni al Palaminardi, alle 20.30, sarà di scena Moncalieri, formazione che ha gli stessi punti delle biancoverdi. Ragusa è attesa ad una prova d’orgoglio anche per risalire la classifica.

Sesto San Giovanni-Ragusa, il tabellino

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Passalacqua Ragusa 68 – 66

Progressione parziali: 12-29; 31-43; 47-55; 68-66

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto C. NE, Moore* 3 (1/5, 0/1), Begic* 9 (3/7, 0/1), Arturi, Gorini* 24 (4/11, 3/4), Bestagno 2 (1/2, 0/1), Tava 5 (1/1, 1/2), Trucco 2 (1/3, 0/4), Panzera* 5 (1/5, 1/6), Resemini NE, Holmes* 18 (3/9, 4/8). Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 15/43 – Tiri da 3: 9/28 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 50 15+35 (Begic 15) – Assist: 15 (Begic 4) – Palle Recuperate: 8 (Panzera 3) – Palle Perse: 9 (Holmes 3) – Cinque Falli: Begic, Trucco

Passalacqua Ragusa: Romeo* 9 (1/3, 2/6), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Dotto F. 7 (0/1, 1/3), Hampton* 16 (2/3, 4/9), Vitola* 6 (3/5, 0/4), Attura* 6 (1/2, 1/2), Ostarello 4 (2/5, 0/1), Anigwe* 18 (6/13, 0/1) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 15/33 – Tiri da 3: 8/28 – Tiri Liberi: 12/19 – Rimbalzi: 42 9+33 (Anigwe 14) – Assist: 15 (Romeo 5) – Palle Recuperate: 4 (Vitola 2) – Palle Perse: 13 (Hampton 3)

Arbitri: Chersicla A., Almerigogna M., Cassina F.

I risultati

Famila Wuber Schio – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 105 – 44

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Passalacqua Ragusa 68 – 66

Akronos Tech Moncalieri – La Molisana Magnolia Campobasso 70 – 53

Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 88 – 52

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – RMB Brixia Basket 60 – 48

Parking Graf Crema – E-Work Faenza 54 – 67

Fila San Martino di Lupari – Umana Reyer Venezia 63 – 71

La classifica dopo 12 giornate, Ragusa ancora a quota 12

Ecco la classifica aggiornata dopo 12 giornate. Famila Wuber Schio 24 punti; Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia 20; Banco di Sardegna Dinamo Sassari e Allianz Geas Sesto San Giovanni 18; La Molisana Magnolia Campobasso 14; Passalacqua Ragusa, Fila San Martino di Lupari e Akronos Tech Moncalieri 12; E-Work Faenza 6; Parking Graf Crema, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 4; RMB Brixia Basket e Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2.