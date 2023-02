Le pagelle dei rosanero

Bagno d’umiltà per il Palermo, che cade in trasferta contro il Genoa con il punteggio di 2-0. I rosanero soffrono terribilmente nella prima mezzora di gara, con il match direzionato subito dal gol di Gudmundsson. Nella ripresa poi, gli uomini di Corini trova un po’ di equilibrio in più, rischiando di pareggiare con Soleri. Una partita poi chiusa nel recupero dal gol di Jagiello, scaturito però da un errore marchiano di Marconi in fase d’uscita.

Rosanero che quindi si fermano a nove risultati utili consecutivi, con il Genoa che allunga così a +9 in classifica sul Palermo. Un risultato tutto sommato giusto, con i giocatori di Corini apparsi troppo in sofferenza soprattutto sulla mediana. Damiani non inventa, Saric è apparso troppo appesantito e Verre deve ancora entrare negli schemi. Fatto a cui si somma l’abulicità dell’attacco che, quando non gira Brunori, fatica terribilmente a trovare soluzioni alternative.

Pigliacelli 6: Incolpevole sui due gol di marca genoana.

Marconi 4 Imperdonabile l’errore nel recupero che porta al gol di Jagiello. Da film dell’orrore.

Nedelcearu 5,5: Nervoso, falloso, impreciso. Il centrale rosanero si rende protagonista in positivo in fase offensiva. In quella difensiva, gli errori sono decisamente troppi.

Mateju 5: Prestazione involutiva rispetto a quanto visto con la Reggina. Sulla destra sostiene poco Valente, schiacciato da un Gudmundsson decisamente immarcabile.

Damiani 4,5: Sembra non essere sceso in campo. Mai nel vivo dell’azione, non riesce ad inventare nulla in fase offensiva, soverchiata sul profilo fisico dai mediani del Genoa. Un fantasma.

Verre 5,5: La sua prima da titolare in maglia rosanero non è di certo da ricordare. Nel pri

Saric 5: Nel primo tempo, cerca di compensare con il dinamismo le carenze dell’intero reparto sotto il profilo del gioco. Dopo l’uscita di Damiani, l’estro passa sui suoi piedi. Ma il centrocampista sprisce dal campo.

Sala 6: Spinge sulla sinistra, cercando di creare superiorità numerica. Arriva sfinito nel finale, con Corini che ha preferito tenerlo in campo nonostante i due nuovi arrivi sulla sinistra. Necessita di rifiatare.

Valente 5: Mai nel vivo dell’azione nella prima frazione. Nella ripresa, prova a mettere qualche cross in mezzo, ma con troppa frenesia.

Di Mariano 5: Nullificato nel primo tempo, si mette in evidenza solo nell’occasione del cartellino giallo ad Hefti. Mai pericoloso, non riesce ad essere una spalla all’altezza.

Brunori 5: Il bomber rosanero è apparso in ombra, ben marcato da Dragusin prima e Bani poi.

Corini 5: La sua squadra soffre terribilmente nella prima mezz’ora, non riuscendo a superare palla al piede la metà campo. Nella ripresa capisce che manca qualcosa sulla mediana. L’inserimento di Gomes gli dà quell’equilibrio non avuto in precedenza, ma ormai è troppo tardi. Gli errori individuali e alcuni uomini chiavi non in forma fanno il resto.

Gomes (dal 46′) 6,5: Entra bene in partita. Dà quel dinamismo che al centrocampo rosanero è mancato per buona parte della partita.

Tutino (dal 65′) 5: Inesistente, ancora una volta. Errori elementari nel saltare l’uomo, che fanno perdere solo tempo alla squadra.

Broh (dal 65′) 5,5: Potrebbe fare di più. Bene in copertura, poco sostegno in fase offensiva.

Soleri (dal 73′) 6: L’attaccante ex Padova sembra essere sulla strada giusta. Ha sui piedi il pallone del possibile pari, ma non riesce a tramutarlo in rete più per merito del portiere avversario che per un suo errore.

Segre (dal 73′): 5,5 Prova ad inserirsi in area, ma non riesce a trovare il tempo giusto. Si fa ammonire per un fallo evitabile. Salterà Frosinone.