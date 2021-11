Titolarissimo in Eredivisie con l'Heracles

Giacomo Quagliata dell’Heracles (Eredivisie) in Under 21

Terzino destro è titolarissimo nella sua squadra, compirà 22 anni a febbraio

Ha iniziato al Papireto, poi Calcio Sicilia e succivamente Pro Vercelli

Dalla serie D alla C, poi l’occasione che non ti aspetti ed il balzo nella Eredivisie – il massimo campionato olandese – ed ora, da qualche giorno, il sogno Azzurro con la convocazione nella Nazionale Under 21 voluta dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Un arrivo nella rosa in ottica qualificazioni per gli Europei. Il palermitano Giacomo Quagliata fa parlare di sé. E questo grazie alla dedizione ed al lavoro mostrati fin dai primi passi nel mondo professionistico del pallone.

I primi calci al pallone sul campo dell’Alberto Amedeo

Il giovane terzino destro Giacomo Quagliata, che compirà 22 anni a febbraio, ha iniziato il suo percorso calcistico come tanti suoi coetanei. Da giovanissimo ha calcato i campi polverosi dell’Alberto Amedeo con la maglia del Calcio Sicilia.

Giovanili Pro Vercelli, Latina, Bari ed ancora Pro

Successivamente supera un provino nella Pro Vercelli entrando a far parte delle giovanili della gloriosa società piemontese. Successivamente Latina, Bari ed ancora il Piemonte. Li, infatti, è stato il trampolino di lancio. Sempre nelle fila della Pro Vercelli, nella stagione 2019-20, sotto la guida di Alberto Gilardino, disputa 16 partite in Serie C e due nella Coppa di categoria.

La svolta olandese, amore a prima vista

Il caso volle che l’Heracles Almelo lo notasse. La squadra olandese che milita nella massima serie olandese (due campionati vinti, l’ultimo nel lontano 1941) aveva bisogno di sostituire Cyborra (poi andato all’Atalanta ma di proprietà della Juventus) con un altro giovane difensore di valore.

La partita della formazione bianconera Under 23 venne annullata ed i dirigenti dell’Heracles andarono a vedere il derby tra Novara e Pro Vercelli. È stato amore a prima vista.

Quagliata è sbocciato nella terra dei tulipani.

Aria di Azzurro

Ieri, nella sfida vinta dagli Azzurrini in Irlanda per 2-0 grazie ai gol di Lucca (ex rosanero), a quella di Cancelleri nel finale, intervallata dalla fantastica parata di Carnesecchi che ha blindato la porta e dato il là per il 2-0, Quagliata è stato in panchina.

Dopo questo impegno, l’Under 21 martedì 16 novembre (diretta Rai2 alle 17.30) sarà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone dove è in programma l’amichevole con la Romania.

Su Fifa 22

Piccola curiosità di carattere videoludico. Probabilmente il nome di Giacomo Quagliata è noto anche ai videogiocatori. Il terzino destro, infatti, ha anche una sua buona valutazione in Fifa 22 dove nel Fifa Ultimate Team. è un giocatore Argento con valutazione attuale di 67 con potenziale di 77 e quindi Oro. Anche il gioco di Electronic Arts, dunque, crede in un radioso futuro per Quagliata.