Ciclismo, a Bagheria, quinto posto per Damiano Caruso

Matteo Malucelli vince in volata la prima tappa del Giro di Sicilia 2022 che ha portato i ciclisti della competizione da Milazzo a Bagheria attraverso 199 chilometri.

L’azzurro, che al momento è senza squadra perché alla Gazprom-Rusvelo è stata revocata la licenza dall’Uci in seguito al conflitto in ucraina, ha battuto allo sprint Matteo Moschetti della Trek sul traguardo di Bagheria.

Malucelli ha chiuso le sue fatiche in 4 ore e 21′ alla media di 45,642 km/h. Questa è stata la frazione più veloce delle 9 disputate dal rientro in calendario del Giro di Sicilia avvenuto nel 2019.

Le parole del vincitore “Avevo bisogno di una vittoria”

Il ciclista della Nazionale, Matteo Malucelli commenta al traguardo la sua tappa coronata dalla vittoria in volata. “È stata una giornata lunga, un successo che ci voleva e ne avevo proprio bisogno. E’ un periodo difficile, io e i miei compagni di team ci siamo trovati in una situazione difficile, senza squadra di fatto, ma questo risultato è il segno che ho lavorato bene durante l’inverno e anche in questo periodo. Sono felicissimo e speriamo sia un nuovo punto di partenza e che la situazione possa sbloccarsi”.

Malucelli in Giallorosso e Ciclamino, Gandin maglia verde pistacchio, Molina in bianca

Per Malucelli, naturalmente, c’è anche la maglia Giallorossa di leader della classifica generale ed anche la maglia Ciclamino per la classifica a punti.

Maglia Verde Pistacchio, per il leader del Gran Premio della Montagna, a Stefano Gandin (Team Corratec).

Lo spagnolo Alejandro Ropero Molina, sesto in classifica generale, veste la maglia bianca riservata al miglior giovane.

Sul gradino più basso del podio Fiorelli

Piccola, grande, soddisfazione per il palermitano Filippo Fiorelli della Bardiani Csf Faizanè che in rimonta è riuscito a strappare la terza posizione ed a conquistare il podio di tappa sulle strade di “casa”. Quello stesso podio che aveva conquistato nella scorsa edizione a Mondello ma che non ha potuto festeggiare perché squalificato. Fiorelli ha battuto allo sprint Alessandro Fedeli e Damiano Caruso della nazionale italiana e compagni, per il Giro di Sicilia 2022, del vincitore Matteo Malucelli.

Domani la seconda tappa del Giro di Sicilia 2022, Palma di Montechiaro-Caltanissetta

Domani 13 aprile si correrà la seconda delle quattro tappe del Giro di Sicilia 2022 che porterà il serpentone verso il centro dell’isola: Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km.

Tappa impegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita.

Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2%.

Giro di Sicilia 2022, top ten della prima tappa

Questo l’ordine d’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia 2022 relativo ai primi dieci. Buon avvio della Nazionale italiana che ha piazzato tre corridori nella top ten. Oltre al vincitore Malucelli anche Fedeli e Caruso. Per quest’ultimo, tra i favoriti assieme a Vincenzo Nibali vincitore della scorsa edizione, un ottimo avvio. Lui, assieme a molti altri big della corsa, sono attesi nelle tappe successive.

1. Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

2. Matteo Moschetti (Trek-Segafredo)

3. Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè)

4. Alessandro Fedeli (Nazionale Italiana)

5. Damiano Caruso (Nazionale Italiana)

6. David Martin (Eolo-Kometa)

7. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert)

8. Pier-André Coté (Human Powered Health)

9. Carlo Alberto Giordani (Biesse-Carrera)

10. Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega).