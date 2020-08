L'uomo aveva 89 anni

Grave lutto per Roberto Baggio: è morto, all’età di 89 anni, il papà Florindo.

Si è appreso che il genitore dell’ex campione di calcio era da tempo ricoverato in una clinica di Vicenza: era molto malato e nelle ultime settimane ha avuto un peggioramento delle condizioni.

La notizia del dramma familiare è stata diffusa dalla stessa famiglia. Florindo era sposato con Matilde. Oltre al grande calciatore, la coppia ha avuto altri sette figli.

Anche un altro figlio di Florindo è diventato giocatore: Eddy, chiamato così in onore del campione di ciclismo Mercx, che giocò sia in Serie B che in Serie C.

Infatti, una delle grandi passione di Florindo era il ciclismo a tal punto che avrebbe voluto che Roberto diventasse un ciclista ma, poi, la carriera del figlio ha preso un’altra strada…