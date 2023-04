Pallamano femminile, Arpie col fattore campo, gara 2 e possibile bella in casa

Saranno le campionesse d’Italia in carica del Brixen Sudtirol le avversarie dell’Handball Erice nella semifinale scudetto di pallamano femminile. Il penultimo atto del campionato si disputerà al meglio delle tre partite: mercoledì 3 maggio, e poi nel weekend del 6 e 7 per gara 2 ed eventuale bella.

Si tratta del revival della finale di Coppa Italia che ha visto ad inizio dello scorso febbraio la vittoria delle siciliane allenate da Margarida Conte.

Handball Erice col fattore campo

Erice ha il vantaggio del fattore campo. Avendo chiuso al secondo posto la stagione regolare, infatti, le Arpie giocheranno in trasferta gara 1 ma poi ospiteranno le blasonate avversarie al PalaCardella sabato 6 potendo contare dell’apporto del pubblico amico anche per una ipotetica gara 3. La classifica finale della stagione regolare che si è chiusa ieri ha visto le neroverdi seconde a quota 34 punti, grazie alla vittoria sul campo del Cellini Padova, le altoatesine ad inseguire al terzo posto grazie al successo sul Prato che ha permesso loro di scavalcare il Pontinia battuto dal Cassano Magnago.

Nell’altra semifinale la Jomi Salerno, che ha dominato la regular season soprattutto nel girone di ritorno, sfiderà il Cassa Rurale Pontinia che dopo aver condotto le danze per tutto il girone di andata e l’inizio del ritorno, ha avuto un crollo ed ha perso le ultime due partite scivolando in quarta piazza.

Gli orari delle semifinali

La Figh, la federpallamano, ha diramato gli orari delle semifinali. Gara 1 si giocherà mercoledì 3 maggio alle 19.30; Gara 2 è prevista per sabato 6 maggio alle 18; eventuale bella il giorno dopo alle 18.

I precedenti stagionali col Sudtirol sorridono alle Arpie

Oltre alla storica finale di Coppa Italia vinta dall’Erice, le due formazioni si sono affrontate in campionato. Anche questi due precedenti sorridono alle Arpie che hanno sempre vinto. Alla settima di andata (giocata lo scorso 12 novembre) netto successo casalingo per 31-22; nel ritorno dello scorso 18 marzo, neroverdi vittoriose 32-27.

Play off raggiunti già nel 2020-2021

Per l’Handball Erice è la seconda esperienza nei play off scudetto. Le siciliane raggiunsero le semifinali al loro esordio in massima serie, nella stagione 2020-2021. In quell’occasione le neroverdi conclusero il campionato al quarto posto e furono la vera sorpresa essendo esordienti alla massima serie.

Le siciliane affrontarono il Salerno che si impose in due partite espugnando il PalaCardella 31-36 e vincendo 33-29 tra le mura amiche. campane che poi vinsero il campionato alla bella superando l’Oderzo.