Pallamano femminile serie A, Arpie terze a due punti dalla vetta

L’Handball Erice centra la quinta vittoria consecutiva e mantiene la terza posizione a due sole lunghezze dalla vetta. Le Arpie battono in trasferta il Mezzocorona con un netto 34-22 nella decima e penultima giornata di andata del massimo campionato nazionale di pallamano femminile.

Sfida a senso unico tra le siciliane e le altoatesine. Gara condotta in porto senza particolari patemi d’animo dal sette allenato da Filiberto Kokuka che consolida ulteriormente la zona play off scudetto nell’agguerrita lotta con Pontinia, capolista, Salerno, seconda in classifica, e le campionesse del Sudtirol, quarte.

Tra le singole emergono le prestazioni di Mrkikj e Landri a segno rispettivamente 13 e 4 volte. Menzione anche per il rientro in campo di Coppola, che ha dato subito un apporto importante alle sue compagne di squadra.

Con queste 13reti messe a segno, la montenegrina Mrkikj è seconda nella classifica marcatori salendo a quota 76 dietro ad Aurora Gislimberti del Mezzocorona contenuta piuttosto bene ed andata a segno “solo” 6 volte ed ora a 84 gol.

Handball Erice spicca il volo fin da subito

L’Handball Erice parte forte. E nonostante i due minuti sanzionati a Basolu, si porta subito il vantaggio per 4-0. Su questo punteggio, c’è il primo time-out del Mezzocorona al 5’.

Le padrone di casa provano accorciare le distanze, ma il rigore parato da Masson e la rete di Mrkikj danno sicurezza alle ericine che al 10’ conducono 5-2). Tarbuch e Storozhuk allungano il vantaggio delle neroverdi: al 19’ il parziale è di 11-5. Kokuca, comunque, vuole tenere alta la concentrazione, chiamando un minuto di sospensione al 22’ con il punteggio di 13-7. Nel finale della prima frazione si registra il rientro di Antonella Coppola tra le fila dell’Handball Erice, con la chiusura sul 11 a 16 che manda le squadre all’intervallo.

Ritorno del Mezzocorona

Ad inizio ripresa, il Mezzocorona sfrutta anche le superiorità numeriche torna sul meno tre. Ma è un fuoco di paglia: la forza di Mrkikj e Pugliara respingono i tentativi di rientro delle padrone di casa e le Arpie al 38’ scappano sul +8 col punteggio di 21-13.

Erice mantiene il vantaggio e chiama un minuto di sospensione al 43’ quando la sfida è indirizzata sul 22-15 per la compagine siciliana.

L’ottima difesa e le reti di Landri portano il vantaggio ericino in doppia cifra al 48’ sul 26-16. Mrkikj non si arresta ed Erice poi vince con il risultato finale di 34-22.

Meccorona-Handball Erice, il tabellino, Mrkikj fa 13

Mezzocorona-Ac Life Style Erice 22-34

Primo tempo: 11-16

Mezzocorona: Wiedenhofer (p), Terrana 1, Gislimberti 6, Faig 2, Pedron (P), Plattner, Ratsika (p), Demattio, Dalla Valle 9, Verones 1, Italiano, Pilati 2, Pavlovic, Campestrini 1, Buratti. Allenatore: Sonia Giovannini.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 4, Mrkikj 13, Benincasa 3, Losio, Storozhuk 2, Landri 4, Cozzi, Bernabei, Iacovello (p), Basolu 2, Gorbatsjova, Pugliara 4, Coppola 2. Allenatore: Filiberto Kokuca.

Arbitri: Simone Prandi e Stefano Pipitone.

I risultati della decima giornata, Salerno e Brixen pareggiano

La decima giornata ha visto il pari nel big match tra Jomi Salerno e Brixen Sudtirol per 27-27. Prima gioia, invece, per il Teramo che espugna Prato. Ecco i risultati:

Jomi Salerno – Brixen Sudtriol 27-27

Mezzocorona – Handball Erice 22-34

Cassa Rurale Pontinia – Casalgrande Padana 35-23

Ali-Best Espresso Mestrino – Securfox Ferrara 29-35

Cellini Padova – Cassano Magnago 24-30

Tushe Prato – Teramo 27-30

La classifica, Handball Erice terza

Questa la graduatoria della serie A1 dopo la penultima giornata di andata.

Cassa Rurale Pontinia 18 punti; Jomi Salerno 17; Handball Erice 16; Brixen Sudtirol 13; Cassano Magnago 12; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 10; Tushe Prato 8; Cellini Padova 7; Mezzocorona 3; Ali Best Mestrino e Teramo 2.