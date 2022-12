Arpie sabato in campo per mantenere la terza piazza

A Mezzocorona per vincere e continuare a volare alto. Anzi, altissimo. Questo l’imperativo dell’Handball Erice che tornerà in campo sabato 3 dicembre alle 18 (diretta su Elevensports) in occasione della sfida della decima, e penultima, giornata del campionato di serie A1 di pallamano femminile.

Le Arpie sono terze con 14 punti in 8 partite a due sole lunghezze dalla coppia di testa formata da Cassa Rurale Pontinia e Jomi Salerno. Le campane hanno infatti superato ieri nel recupero il Cellini Padova per 27-25 andando ad affiancare le laziali al comando a quota 16.

In Trentino, l’Handball Erice cerca quinta vittoria di fila

Trasferta in Trentino Alto Adige per le Arpie che vogliono ingranare la quinta. E sono alla caccia della quinta vittoria consecutiva che serve per mantenere la terza piazza e mettere pressione alla coppia che sta al comando.

Sulla carta il turno potrebbe essere favorevole alle siciliane reduci da uno sprint deciso fatto di quattro affermazioni di fila. Il Mezzocorona ha raccolto finora tre punti ed è in terzultima posizione.

L’Handball Erice potrebbe sfruttare questa difficoltà delle altoatesine che con le loro 291 reti al passivo sono la seconda difesa più battuta del massimo campionato. Le siciliane, di contro, con 272 gol all’attivo hanno il quarto attacco della A1.

Impegni più difficili per le due capolista: la Jomi Salerno ospita le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol, adesso in ripresa e tornate in zona play off. Il Pontinia, invece, riceve il Casalgrande Padana che con i suoi 10 punti è a sole due lunghezze dalle posizioni che valgono gli spareggi scudetto.

Tarbuch non si fida “Non sarà facile”

Le ericine dopo la vittoria sul Prato hanno ben studiato il prossimo avversario che non è per niente semplice da affrontare nonostante la classifica dica altro.

A parlare è Marianela Tarbuch, pivot Handball Erice che mantiene alta l’attenzione sull’obiettivo. “Sappiamo che a volte giocare fuori casa può essere complicato – sottolinea – ma stiamo preparando bene la partita e daremo il nostro meglio per portare questi due importantissimi punti a casa. Non sarà facile, loro hanno la tiratrice che ha fatto più reti fino adesso, però noi abbiamo già dimostrato che la nostra difesa sa mettere in difficoltà le avversarie”.

Tarbuck, che ha inciso molto anche in fase realizzativa con le sue 48 reti finora messe a segno, conclude: “Noi dobbiamo continuare sulla strada di queste ultime partite, giocando forte in difesa e attaccando con precisione e tanta tecnica”.

Serie A1 femminile, il programma della decima giornata

Questo il programma della penultima giornata di andata della serie A1 femminile.

Jomi Salerno – Brixen Sudtirol

Mezzocorona – Handball Erice

Pontinia – Casalgrande Padana

Mestrino – Ferrara

Padova – Cassano Magnago

Prato – Teramo

La classifica aggiornata, Handball Erice al terzo posto

Questa la graduatoria aggiornata. Cassa Rurale Pontinia 16 punti, Jomi Salerno 16, Ac Life Style Erice 14, Brixen Südtirol 12, Casalgrande Padana 10, Cassano Magnago 10, Tushe Prato 8, Securfox Ferrara 8*, Cellini Padova 7*, Mezzocorona 3, Alì-Best Espresso Mestrino 2, Teramo 0

*una partita in meno