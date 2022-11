Pallamano, serie A1 femminile, Arpie sul campo del fanalino di coda

Trasferta a Teramo per l’Handball Erice che sabato 19 novembre alle 18 (diretta Elevensports.it) sarà ospite del fanalino di coda per l’ottava giornata del massimo campionato femminile di pallamano.

Handball Erice cerca la terza vittoria di fila

Dopo il netto successo di prestigio, e di sostanza, con le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol che ha rafforzato la terza posizione in classifica, le ragazze allenate da Filiberto Kokuca non vogliono fermarsi. Il Teramo, del resto, con le sue sette sconfitte in altrettante uscite stagionali non sembra essere un avversario particolarmente ostico. Sarebbe la terza vittoria di fila che potrebbe proiettare l’Handball Erice in posizioni ancora più interessanti di classifica. Anzi, d’altissima classifica.

Ma guai a distrarsi anche perché le neroverdi potrebbero approfittare di un eventuale passo falso del Pontinia impegnato in casa nel big match di giornata con la capolista Jomi Salerno. Il Casalgrande Padana che insegue le siciliane a due lunghezze di distanza, sarà ospite del Mezzocorona. La matricola Prato riceve il Cassano Magnago mentre Ferrara è di scena a Padova.

Storozhuk “Tanta voglia di migliorarsi”

Anya Storozhuk, racconta la settimana di allenamenti. “Abbiamo fatto un’analisi degli errori della partita contro il Brixen e ci siamo buttati a capofitto per preparare quella contro il Teramo – sottolinea – stiamo migliorando le nostre capacità e siamo concentrate sulla partita di sabato che, come del resto tutte, sarà impegnativa. Ad ogni partita ci rendiamo conto che ci stiamo coalizzando sempre di più e stiamo diventando davvero una squadra compatta. C’è tanta positività tra noi e abbiamo tanta voglia di migliorarci”.

E conclude: “Ne approfitto per congratularmi con tutto il club per la vittoria di sabato scorso e sono felice che la vittoria in casa abbia portato ai nostri spettatori e sostenitori una vera e propria festa”.

Il programma dell’ottavo turno

Il calendario dell’ottava giornata prevede i seguenti scontri.

Brixen Sudtirol – Alì Best Espresso Mestrino

Mezzocorona – Casalgrande Padana

Teramo – Ac Life Style Handball Erice

Cassa Rurale Pontinia – Jomi Salerno

Tushe Prato – Cassano Magnago

Cellini Padova – Securfox Ferrara

Classifica, l’Handball Erice è terza

La classifica dopo sette giornate è la seguente: Jomi Salerno* e Cassa Rurale Pontinia 12; Ac Life Style Handball Erice 10; Casalgrande Padana, Tushe Prato e Securfox Ferrara 8; Cassano Magnago e Brixen Sudtirol* 6; Cellini Padova ** 5, Mezzocorona 3; Alì Best Espresso Mestrino 2; Teramo 0.

Ogni asterisco corrisponde ad una partita in meno.