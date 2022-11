Pallamano femminile, serie A1, quarta vittoria di fila per le Arpie

Tutto facile per l’Handball Erice che si abbatte sul Prato e vince 35-15 davanti al pubblico amico del PalaCardella nel match della nona giornata di andata del campionato di serie A1 di pallamano femminile.

Il quarto successo consecutivo per le Arpie vale la seconda piazza, se non altro momentanea, in coabitazione con la Jomi Salerno che però ha disputato una partita in meno. Per le neroverdi 14 punti, frutto di sette successi e due ko, a sole due lunghezze dalla vetta occupata dal Pontinia vittoriosa a Ferrara.

L’Handball Erice non rallenta, dunque, la sua corsa. Una prova di forza e nuovo messaggio lanciato alle contendenti al tricolore.

C’è anche l’esordio di Beatrice Pagliara, proveniente dal Paceco formazione di serie A2, andata a segno sette volte. Buona la prova difensiva che ha limitato al massimo la bomber della formazione toscana Osaeniye Iyamu, a segno 1 volta.

Partenza a razzo per l’Handball Erice

Partono bene le padrone di casa, in vantaggio 3-0 al 5’. Ed al 13’ dopo la rete di Storozhuk che porta il parziale sull’8-2, il tecnico ospite Valentina Megli deve già ricorrere al time-out.

Il minuto di sospensione, però, non porta gli effetti desiderati. Le Arpie operano un nuovo break con la rete di Basolu ed al 19’ il parziale è già 14-3. Prato prova a reagire e con coach Kokuca che vuole tenere alta la concentrazione al 23’ sul 15-6). Nel finale della prima frazione, le reti del neo acquisto Pugliara, chiude il tempo sul 18 a 6.

La musica non cambia nella ripresa

Non c’è respiro per il Prato, l’Handball Erice continua ad attaccare ed a segnare gol a grappoli. Al 37’ il punteggio è di 22-7.

Le difficoltà in attacco di Prato costringono Megli ad un nuovo time-out al 41’ sul parziale di 25-8. Le siciliane mantengono distanze abissali dalle avversarie grazie anche alla rete di Landri che al 48’ porta il punteggio sul 28-11. Anche l’ultimo minuto di sospensione, al 51’ sul 29-12 non porta benefici a Prato e l’Handball Erice vince con il risultato finale di 35-15.

Handball Erice-Prato, il tabellino, sette gol per Storozhuk e Pugliara

Ac Life Style Erice – Tushe Prato 35-15

Primo tempo: 18-6.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 6, Mrkikj 5, Benincasa, Losio, Storozhuk 7, Landri 1, Rueda 2, Cozzi, Podariu, Bernabei 1, Iacovello (p), Basolu 6, Gorbatsjova, Pugliara 7. Allenatore: Filiberto Kokuca.

Tushe Prato: Micotti 2, Borrini 3, Della Maggiora, Niccolai 1, Sandroni 1, Barbieri 2, Rossi M. 5, Iyamu 1, Rossi V., Martinelli, Ucchino, Felet (p), Bartalucci (p). Allenatore: Valentina Megli.

Arbitri: Marilisa Sardisco e Agnese Venturella.

Risultati della nona giornata

Securfox Ferrara – Cassa Rurale Pontinia 33-37

Ac Life Style Erice – Tushe Prato 35-15

Teramo – Brixen Sudtirol 29-41

Cassano Magnago – Mezzocorona 30-21

Jomi Salerno – Ali-Best Espresso Mestrino 31-20

Casalgrande Padana – Cellini Padova 23-25.

La classifica, Handball Erice in zona play off scudetto

Questa la graduatoria aggiornata dopo la nona giornata. Cassa Rurale Pontinia 16 punti, Jomi Salerno * ed Ac Life Style Erice 14, Brixen Südtirol 12, Casalgrande Padana e Cassano Magnago 10, Tushe Prato e Securfox Ferrara 8*, Cellini Padova 7**, Mezzocorona 3, Alì-Best Espresso Mestrino 2, Teramo 0.

*una partita in meno **due partite in meno.