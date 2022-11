Pallamano femminile, Serie A1, siciliane al terzo posto

Non si vuole fermare l’Handball Erice. Sabato alle 18, al PalaCardella, le Arpie riceveranno la matricola Prato per la nona giornata del massimo campionato nazionale di pallamano femminile. Le siciliane sono reduci da tre vittorie consecutive (e tra queste anche quella di prestigio sulle campionesse d’Italia del Brixen) che hanno fatto spiccare loro il volo in classifica.

Handball Erice è terzo in classifica

Le neroverdi, infatti, sono terze in classifica con 12 punti a due lunghezze dalla vetta occupata dalla Cassa Rurale Pontinia. Una nuova affermazione servirebbe alla squadra allenata da Filiberto Kokuca non solo di mantenere l’ottima posizione in classifica, anche in vista dei play off scudetto, ma per mettere pressione alla capolista Pontinia di scena a Ferrara ed il Salerno che ospita il Mestrino.

Le toscane, invece, sono a metà classifica con 8 punti frutto di quattro vittorie e quattro ko ed hanno perso con il Cassano Magnago sabato scorso.

Iacovello “Con Prato è partita molto importante”

Martina Iacovello, portiere dell’Handball Erice, presenta la sfida. “La partita di sabato contro Prato è una molto importante per noi – sottolinea l’estremo difensore che ad inizio ottobre è stata convocata in Nazionale per uno stage – per continuare la striscia positiva e rimanere tra le prime posizioni in classifica. Non c’è assolutamente da sottovalutare una squadra come Prato perché, sì neopromossa, è una squadra giovane e con tanta voglia di dimostrare sul campo. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico che non possiamo e non dobbiamo deludere. Un passo falso non è permesso né sabato, né nelle prossime partite che ci aspettano fino alla sosta natalizia. Quindi l’unica cosa da fare è vincere!”.

Super sfida tra le bomber

Quella di sabato sarà anche una sfida a distanza tra le bomber delle due squadre. Savica Mrkikj dell’Handball Erice ha firmato finora 58 reti mentre Osaheniye Charity Iyamu del Prato ha totalizzato la bellezza di 72 reti (praticamente un terzo delle 220 siglate dalla sua squadra) ed è la marcatrice regina della serie A1.

La nona giornata

Queste le sfide della nona giornata del massimo campionato.

Securfox Ferrara – Cassa Rurale Pontinia

Ac Life Style Erice – Tushe Prato

Teramo – Brixen Sudtirol

Cassano Magnago – Mezzocorona

Jomi Salerno – ALì Best Espresso Mestrino

Casalgrande Padana – Cellini Padova

Classifica, Handball Erice in zona play off

La graduatoria dopo otto turni: Cassa Rurale Pontinia 14 punti; Jomi Salerno* ed Ac Life Style Erice 12; Brixen Sudtirol e Casalgrande Padana 10; Cassano Magnago, Securfox Ferrara* e Tushe Prato 8; Cellini Padova** 5; Mezzocorona 3, Alì Best Espresso Mestrino 2 e Teramo 0.

Con l’asterisco una partita in meno.