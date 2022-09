Pallamano, serie A1 femminile, primo stop stagionale per le siciliane

Niente da fare per l’Handball Erice. Le siciliane lottano ma a Salerno, sul campo delle vicecampionesse d’Italia, si arrendono 31-25 nel match valido per la terza giornata di andata del massimo campionato nazionale di pallamano.

Questo ko blocca la corsa delle Arpie verso la vetta provvisoria della classica. Sono proprio le campane, unica squadra a punteggio pieno dopo tre turni, ad essere in prima posizione mentre le neroverdi rimangono a quota 4 con altre quattro formazioni. Adesso stop al torneo per via degli impegni della Nazionale.

A tal proposito, Martina Iacovello e Nicole Bernabei, rispettivamente portiere e terzino delle Arpie, sono state convocate in Azzurro per uno stage di preparazione a Chieti che si terrà dal 25 settembre al 2 ottobre.

Handball Erice costretta ad inseguire

Una gara difficile quella di Salerno ma ben giocata dalle ericine, quasi sempre, tuttavia, costrette a rincorrere il punteggio. La grande vena realizzativa della formazione campana è stata determinante per il match.

Partenza sprint per l’Handball Erice con le reti di Losio e Mrkikj ed il rigore parato da Brkic, ma Dalla Costa porta Salerno avanti nel risultato sul 3-2 all’80’. Erice fatica a trovare la via della rete e Kokuca chiama il primo time-out sul 6-3 al 12’.

Il momento di difficoltà delle neroverdi prosegue con Salerno che allunga a metà della prima frazione sul 10-3. Benincasa, Mrkikj e Bernabei sbloccano Erice, costringendo Avram al minuto di sospensione al 17’ sul parziale di 10-6. Tarbuch prova a reagire, ma Salerno gestisce il vantaggio al 24’ sul 14-9. La prima frazione di gioco poi termina con il risultato di 18 a 13.

Arpie provano la rimonta nella ripresa

L’Handball Erice rientra in campo con grande voglia di recuperare e grazie alle reti di Tarbuch e di Cozzi accorcia le distanze portando il punteggio sul 21-18 al 38’.

Determinante per il momentaneo recupero l’ingresso in campo di Landri che ha dato maggiore solidità difensiva. La rete di Mrkikj costringe Avram al time-out al 39’ sul 21-19 e con le siciliane in piena rimonta.

Pausa ben sfruttata da Salerno che reagisce portandosi sul più cinque. Kokuca chiama il minuto di sospensione al 42’ sul 24-19. Landri e Losio riportano Erice sul meno tre, ma Salerno è brava a capitalizzare a rete, con Kokuca che chiama un altro time-out al 51’ sul -6 dalle avversarie (parziale di 27-21). Nel finale Erice non riesce più a recuperare e perde il confronto con il risultato finale di 31-25.

Il tabellino, non bastano 9 reti della Mrkikj

Jomi Salerno-Handball Erice 31-25

Primo tempo 18-13

Jomi Salerno: Bajciova 2, Calzado De Toro, Chianese 4, Ciociano (p), Dalla Costa 5, Di Giugno (p), Lauretti Matos 3, Manojlovic 11, Napoletano, Pinto Pereira (p), Rossomando, Squizziato, Stellato, Stettler 6. Allenatore: Elena Laura Avram.

Ac Life Style Erice: Brkic (p), Tarbuch 8, Mrkikj 9, Benincasa 1, Losio 2, Storozhuk 1, Landri, Rueda, Cozzi 2, Podariu, Bernabei 2, Iacovello (p), Basolu, Ravasz. Allenatore: Filiberto Kokuca.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.