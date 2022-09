Dall’Handball Erice alla Nazionale, Iacovello e Bernabei convocate in Azzurro

Edoardo Ullo di

23/09/2022

Un pezzo dell’Handball Erice in Nazionale. Anzi, due. Martina Iacovello e Nicole Bernabei, rispettivamente portiere e terzino delle Arpie, sono state convocate in Azzurro per uno stage di preparazione a Chieti che si terrà dal 25 settembre al 2 ottobre. Servirà a preparare i prossimi impegni della selezione nazionale che dal 2 al 6 novembre sarà impegnata con la Bulgaria nel primo turno di qualificazione per i Mondiali 2023.

Il vicepresidente dell’Handball Erice “Orgoglioso”

Nombert Biasizzo, vicepresidente dell’Handball Erice, commenta la notizia della convocazione delle due atlete neroverdi.

“Siamo orgogliosi di Martina di Nicole. Felicissimi per la Iacovello perché dopo l’infortunio ha lavorato sodo per ritornare tra i pali più forte di prima e questo è il risultato di tanti sacrifici. Orgogliosi anche per la nostra guerriera ‘Apache’ Nicole Bernabei, che nonostante sia da tanti anni in Italia, non era mai stata convocata con la nazionale e la cosa ci stupiva alquanto”

Arpie in campo domani con al Jomi Salerno

Per domani, sabato 24 settembre, è in programma uno scontro al vertice per l’Handball Erice. Le Arpie saranno in Campania ospiti della Jomi Salerno, vicecampione d’Italia, per uno degli incontri di cartello della terza giornata della massima serie nazionale. La sfida si giocherà alle 18.30 (arbitri Dionisi e Maccarone, diretta su Elevensport.it).

Le due formazioni arrivano all’appuntamento a punteggio pieno, a quota 4, con le siciliane che hanno superato il Pontinia all’esordio per 33-28 ed il Mestrino 27-20.

Landri “A Salerno gara difficile ma proveremo a vincere”

Valentina Landri, ex di turno – ha militato fino alla stagione 2020-2021 proprio nelle fila del Salerno – presenta la partita di domani e non nasconde un certo ottimismo alla vigilia di questo big match.

“Ad Erice mi trovo davvero molto bene – ha sottolineato – la società è super organizzata, credo ad oggi la migliore in Italia. Siamo una compagine molto rinnovata, ma stiamo già raccogliendo qualche punto importante, frutto del duro allenamento con il tecnico Kokuca Filiberto e Franco Saracino. C’è tanto ancora da lavorare per mostrare il nostro reale potenziale. Siamo una squadra con una rosa molto ampia, c’è la possibilità di allenarci sempre ai massimi ritmi e quindi potranno esserci ancora ampi margini di miglioramento”.

La nuova arrivata in casa Handball Erice ha continuato: “Salerno è da anni costruita per vincere, sarà una gara difficile che ci vedrà impegnate contro una squadra ringiovanita ma abituata ai Big match. Noi andiamo a Salerno per dire la nostra e provare a vincere. Inutile negare che per me non sarà una partita normale, è una partita speciale per il mio trascorso e perché alcune avversarie sono per me come sorelle: Napoletano, Dalla Costa, Matos… ma in campo spegnerò le emozioni e testa solo al nostro obbiettivo con la voglia di fare bene”.