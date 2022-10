Pallamano, serie A1 femminile, Arpie a caccia del tris

Chiusa la parentesi nazionali, l’Handball Erice torna in campo per la quarta giornata del massimo campionato nazionale di pallamano femminile. La squadra allenata da Ferdinando Kokuca riceverà al PalaCardella sabato 8 ottobre alle 17 (diretta su Elevensports.it) l’Ariosto Ferrara con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e di ottenere la terza affermazione stagionale.

Handball Erice a caccia del tris e della zona play off

Le neroverdi cercano la terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute con Pontinia e Mestrino ma sono reduci da ko, preventivabile, con la Jomi Salerno di due settimane fa.

Pausa che ha visto il portiere Iacovello e il terzino Bernabei convocate in Azzurro e che è servita al tecnico per rodare ulteriormente la squadra che nel corso dell’estate ha subito diverse variazioni nel roster. Ma anche per preparare al meglio una partita che se vinta potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni delle Arpie nella lotta per l’accesso ai play off scudetto. Obiettivo mancato nella scorsa stagione a causa di troppi infortuni e che era invece stato centrato nel campionato 2020-2021.

Bisiazzo “Con Ferrara sfida impegnativa”

Il vicepresidente dell’Handball Erice, Nombert Bisiazzo, presenta la partita di sabato prossimo: “Quella di sabato è una partita molto delicata e impegnativa – osserva – noi siamo reduci da una prestazione contro il Salerno non all’altezza delle Arpie, buona ma non eccellente. Il Ferrara è un’ottima squadra e dentro le mura amiche non possiamo permetterci un risultato negativo, lo dobbiamo ai nostri tifosi, ai nostri sostenitori e a tutto il nostro pubblico. Un punteggio positivo sarà la dimostrazione che la Handball Erice è una squadra che punta in alto anche perché non abbiamo scusanti per non vincere”.

Il Ferrara dal canto suo ha perso malamente alla prima giornata in casa con le campionesse d’Italia del Brixen 29-37 ed alla seconda uscendo sconfitta 35-24 dal parquet del Casalgrande Padana. Parziale riscatto, però, prima della pausa per la Nazionale, con il Cassano Magnago battuto 30-27.