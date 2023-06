Serie B, le ultime voci sul calciomercato

Mancano ancora tre settimane abbondanti all’inizio del calciomercato fissato per l’1 luglio ma il Palermo, che dopo aver mancato all’ultima giornata l’accesso ai play off in questo campionato, sta allestendo la squadra per l’assalto alla serie A.

Molteplici le trattative sul tavolo ma è ancora presto per avere delle conferme ufficiali. Si parla di probabili agganci o comunque di idee più o meno ricorrenti.

Il club rosanero deve inserire diversi innesti alla squadra se vuole essere all’altezza degli obiettivi dichiarati pochi giorni dopo la fine della stagione regolare.

Idee Coda e Favilli

Per l’attacco serve almeno un uomo da affiancare al capitano Matteo Brunori che ha appena firmato il prolungamento del contratto fino al 2027. Tra le idee delle ultime ore ci sono quelle di Massimo Coda e di Andrea Favilli.

Il primo è il bomber del Genoa che si è guadagnato il ritorno in serie A diretta in questa stagione. Ottimo il suo contributo: 11 reti in 33 partite. Potrebbe essere la spalla per il bomber Brunori.

Il Palermo si sarebbe fatto avanti assieme alla Cremonese che è appena retrocessa dalla serie A. Coda vorrebbe tuttavia rimanere per giocarsi le sue carte in massima serie. Ma un progetto come quello dei siciliani potrebbe tentarlo.

Altra voce sempre più insistente per il reparto offensivo è quella su Andra Favilli. L’attaccante di proprietà del Genoa ha giocato nella Ternana che ha chiuso il suo torneo cadetto con 9 reti in 26 partite. Il Palermo avrebbe chiesto notizie sulle condizioni fisiche del calciatore. Ma nei prossimi giorni se ne dovrebbe sapere di più. Rosa non soli per Favilli: dovranno fare i conti con Genoa e Ternana.

Bisoli a centrocampo

In questi giorni fatti di voci di corridoio, suggestioni, se e ma, ci sarebbe la strada anche per Dimitri Bisoli, centrocampista e capitano del neoretrocesso Brescia. Il figlio d’arte (suo papà è Pierpaolo, tecnico del Sudtirol che ha disputato una straordinaria stagione all’esordio assoluto del club altoatesino in serie B) sarebbe ad un passo dai rosanero. Dopo 7 stagioni (ed una promozione in A) con le Rondinelle, il centrocampista potrebbe essere un rinforzo per la mediana del Palermo.

Il difensore Lucioni sarebbe più vicino

Tra i reparti che dovrebbero subire le modifiche più importanti c’è certamente la difesa. E c’è sempre la figura di Fabio Lucioni in pole position per la maglia rosanero.

Il difensore centrale ha appena vinto il campionato di B con il Frosinone segnando, peraltro 4 volte. Le trattative con il Lecce che ne detiene il cartellino sarebbe a buon punto. Lucioni 36 anni il prossimo 25 settembre, ha centrato le promozioni in massima serie in precedenza con Lecce e Benevento. E nelle ultime giornate ore ci sarebbe il sì del calciatore.

Sempre in difesa si vocifera da qualche giorno per Andrea Cistana, difensore di scuola Brescia che pochi giorni fa ha subito la delusione della retrocessione in serie C dopo i play off persi con il Cosenza.

Cistana ha fatto parte della squadra delle Rondinelle che nel 2018-2019 conquistò la serie A con Eugenio Corini, attuale tecnico dei rosanero.

Si spende in questi giorni anche il nome di Pietro Ceccaroni del Lecce che dopo il mercato di riparazione ha giocato il girone di ritorno a Venezia con una rete all’attivo.