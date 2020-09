Spetterà al Rally Valle del Sosio concludere la prima fase della Coppa rally di zona. La gara, giunta alla sua tredicesima edizione, si disputerà sulle strade della province di Palermo e Agrigento, a ridosso della valle del fiume Sosio, e determinerà gli equipaggi che potranno accedere alla finale nazionale del campionato che si disputerà a inizio novembre a Como.

Tanti i nomi pronti a giocarsi la qualificazione, primi tra tutti Alessio Profeta e Sergio Raccuia, vincitori della scorsa edizione che dopo la pausa dovuta alla partecipazione alla Targa Florio in versione Cir, sono pronti a giocarsi le proprie chance. Tra gli abituali frequentatori del campionato, ma con un accesso ormai certo alla finale ci saranno gli equipaggi Nastasi-Rappazzo in classe R3C, Molica-Grandi in Super 1600, Damiani-Livecchi in R2B, Pellitteri-Lo Monaco in A7 e Scannella Di Caro in A6. Del tutto incerto l’esito della classe N2 con Cangemi, Moschella e Cannino che si giocheranno l’unico posto disponibile.

Il rally, organizzato dal comune di Chiusa Sclafani, in sinergia con le amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Villafranca Sicula, Burgio e Caltabellotta, si disputerà il 10 e 11 ottobre prossimi e sarà valevole anche per il Trofeo rally di zona riservato alle auto storiche.

La gara, che rispetterà le restrizioni relative alle misure di contenimento per evitare il propagarsi dell’epidemia da Covid19, verrà riproposta esattamente nella formula della scorsa edizione con tre speciali da ripetere tre volte. Il percorso, che misura 240,84 chilometri dei quali 68,34 di tratti cronometrati, si snoda lungo il territorio attraversato dal fiume Sosio. Le tre prove, la Sant’Anna che misura 6,4 chilometri, la Caltabellotta 9,9 e la San Carlo 6,48, saranno affrontate dagli equipaggi per tre volte. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati alla zona industriale di Chiusa Sclafani.

Le verifiche tecniche e sportive si terranno a Burgio nella mattinata di sabato 10 ottobre. Il complesso storico monumentale della Badia, a Chiusa Sclafani, ospiterà la direzione gara, la sala stampa e la segreteria.

La competizione prenderà il via la domenica mattina da Bisacquino alle 8:00 in punto. Il vincitore verrà invece incoronato, come di consueto in piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani, nel tardo pomeriggio della stessa giornata. Gli equipaggi avranno modo di provare le vetture nello shake down che verrà allestito lungo un tratto della speciale di Sant’Anna.

Previste agevolazioni e un corposo montepremi, che verrà suddiviso tra tutti i vincitori di classe. A dirigere la gara ci sarà Michele Vecchio che avrà il compito di coordinare più di 150 ufficiali di gara che verranno dislocati lungo il percorso.