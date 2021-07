Contatti tra Conmebol e Uefa

Quello che era iniziato come un desiderio che rimbalzava sui social media ora sembra essere vicino alla realtà. La CONMEBOL (la confederazione sudamericana del calcio) hanno contattato la UEFA per sondare il terreno sulla possibilità di organizzare un incontro tra l’Argentina (vincitrice della Coppa America) e l’Italia (vincitrice degli Europei) allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il denominatore comune da cui scaturisce l’idea è naturalmente la figura del Pibe de oro, leggenda mondiale del calcio che ha lasciato un segno indelebile in entrambi i Paese.

Per ora non ci sono conferme ma solo contatti tra le due organizzazioni. Inoltre, la scelta non dipende neanche dalla FIFA perché sarebbe una partita organizzata tra le confederazioni continentali.

Per quanto riguarda il palco del match, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sembra il posto giusto, anche se altre fonti parlano della possibilità di giocare la partita a Dubai.

Per quanto concerne le date, tutto dipenderà dai calendari ma provvisoriamente si stanno già prendendo in considerazione i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

Il match ha già un nome suggestivo: Copa Maradona.

Nessuna conferma dalla FIGC ma neanche è arrivata una smentita.