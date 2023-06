A Cluj finisce 1-0, la squadra di Nicolato eliminata

Troppo brutta per essere vera. L’Italia saluta in anticipo Europeo Under 21 ed Olimpiadi in un sol colpo. La Norvegia punisce gli Azzurrini nell’ultima partita del girone D della rassegna continentale che si sta svolgendo congiuntamente in Romania e Georgia. A Cluj finisce 1-0 per gli scandinavi con l’Italia che non riesce a segnare sprecando anche diverse occasioni.

La squadra di Paolo Nicolato dopo la sconfitta immeritata con la Francia dovuta più agli errori arbitrali che hanno indotto la Uefa a correre – tardivamente – ai ripari inserendo la Var dai quarti di finale in poi, e la vittoria col brivido sulla Svizzera per 3-2 si arrende alla formazione scandinava chiudendo il proprio gruppo al terzo posto con tre punti. Nell’altro match di chiusura del raggruppamento la Francia demolisce gli elvetici 4-1 e vola ai quarti di finale del torneo.

Azzurrini fuori per aver segnato un gol in meno nelle tre partite rispetto agli svizzeri: 4 in totale contro i 5 degli elvetici; 3 contro 4 negli scontri diretti che includono anche la Norvegia sempre in favore dei rossocrociati. E dire che sarebbe bastato un pareggio e che aleggiava alla vigilia del match il sospetto del “biscotto” tra Francia e Svizzera che hanno onorato la partita. E’ l’Italia che deve recitare il mea culpa al termine di 90 minuti senza troppo mordente ed oggettivamente brutti.

Un ko che fa male al movimento

Una volta l’Italia Under 21 dominava. Almeno in Europa. Cinque titoli continentali tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000 culminati con una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004. Poi il vuoto salvo una finale raggiunta nel 2013 persa con la Spagna nonostante i talenti non siano mancati. Ma la qualificazione ai Giochi Olimpici manca da Pechino 2008. Un risultato che fa malissimo al movimento ed alla Figc che se si esclude l’Europeo vinto dalla Nazionale maggiore sta vivendo un periodo oggettivamente buio a livello di rappresentative nazionali. E non può fare da contraltare la recente finalissima della Nazionale Under 20 ai Mondiali in Argentina persa con l’Uruguay nel finale.

Decide Botheim, traversa di Cambiaghi

Passa quasi in secondo piano la cronaca della partita. Dopo un discreto primo tempo con alcune occasioni mancate, la Norvegia alla prima vera grossa occasione passa a metà ripresa. Botheim segna al 67′ il vantaggio della Norvegia sull’Italia appoggiando a porta vuota un assist di Nusa che si libera della marcatura di Ricci. Carnesecchi sfiora appena il pallone che arriva all’attaccante della Salernitana che appoggia a porta sguarnita.

All’82’ traversa di Cambiaghi che rappresenta l’occasione più grossa degli Azzurrini. Finisce dopo 5 minuti di recupero con l’Italia in avanti alla disperata ricerca del pareggio ma con Carnesecchi protagonista di un paio di interventi decisivi che hanno evitato il peggio. L’Italia Under 21 però è fuori dagli Europei. Ed ancora fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Un disastro per una delle squadre tra le favorite della kermesse che manca agli Azzurrini da 19 anni.