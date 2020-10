La Lazio vince e Anna Falchi si spoglia su Instagram (FOTO)

Redazione di

21/10/2020

Ieri la Lazio ha esordito con una (bella) vittoria il girone F della Champions League. I biancoazzurri, infatti, hanno vinto con il Borussia Dortmund con il punteggio di 3 a 1 grazie ai goal di Ciro Immobile e Akpa Akpro J. e l’autogoal di Hitz.

Ebbene, per festeggiare il successo, Anna Falchi ha condiviso una fotografia su Instagram per fare felici i tifosi laziali (e non solo).

La showgirl, 48 anni, si è scattata una foto a letto e quasi completamente nuda, scrivendo: «Falchi e aquile son tornate!».

E non finisce qui, perché poi c’è stata una frecciata lanciata ai tedeschi:

«Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria. I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo. Commentate popolo laziale».

Per la foto oltre 34mila piace…