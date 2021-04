Aveva 52 anni

Addio a Michele Pasinato, pallavolista.

Lo sportivo è morto all’età di 52 anni a causa di un male incurabile.

Ha fatto parte della ‘squadra del secolo’.

Lutto nel mondo della pallavolo. È morto, all’età di 52 anni, a Padova, Michele Pasinato, a causa di un male incurabile.

Pasinato, nato a Cittadella il 13 marzo 1969, è il recordman di punti segnati nella regular season della massima serie del campionato italiano: 7.031 punti in 280 partite, più di 300 punti in più del secondo in classifica.

Nella classifica dei migliori per media punti per partita tra i top scorer del campionato italiano di A1 è secondo, dietro Andrea Zorzi.

Nei playoff Pasinato gioc poco a causa della sua militanza sempre in piccole società (Petrarca, Gabeca e Roma): soltanto 17 partite con ben 408 punti realizzati. Complessivamente realizzò 7.439 punti in 297 gare, meritandosi la sesta posizione in classifica generale.

Pasinato fece parte della Nazionale, in cui ha giocato 256 volte, militando nella ‘squadra del secolo‘ con cui partecipò alle Olimpiadi di Barcellona 1992, ai Mondiali 1998 a Tokyo (vincendo l’oro) e agli Europei del 1993 (Turku, oro) e 1995 (Atene, oro). A livello di club, invece, vinse una coppa Cev nel 1994 con il Petrarca Padova.

«Da parte del presidente Giuseppe Manfredi, dei vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, del segretario generale Alberto Rabiti, del Consiglio Federale e dell’intera Federazione Italiana Pallavolo giungano alla famiglia di Michele sentite condoglianze», si legge nella nota della FIPAV.