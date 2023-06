Masulovic alla corte di Kantor, la Saturnia annuncia pure Santambrogio

Edoardo Ullo di

16/06/2023

Non si ferma il mercato in entrata della Farmitalia Saturnia. La squadra etnea sta preparando la rosa per la prossima stagione, la prima del club di Aci Castello in SuperLega, e si sta rivoluzionando per essere competitiva.

Ecco, quindi, gli annunci di altri due volti nuovi della formazione allenata da Waldo Kantor che sul campo ha ottenuto una promozione nella stagione conclusa qualche settimana fa in A2. Si tratta del centrale serbo Nemanja Masulovic che ha disputato l’ultima stagione in Slovenia e del giovane palleggiatore Filippo Santambrogio proveniente da Reggio Emilia.

Vanno ad unirsi agli arrivi di Luka Basic, Domenico Cavaccini, Elia Bossi, Alessandro Tondo, Paul Buchegger, e Santiago Orduna ufficializzati in settimana.

Masulovic “Entusiasmante giocare in SuperLega”

Il serbo Nemanja Masulovic, miglior centrale della Serbian Super League nella stagione 2020/21, proviene dall’Ach Volley Ljubljana, con la quale ha vinto due scudetti in Slovenia. Due le partecipazioni alla VNL con la maglia della sua Nazionale.

“Sono super eccitato di essere parte del progetto che la Saturnia sta costruendo per la nuova stagione. È entusiasmante potere compere in uno dei campionati di prestigiosi al mondo quale è la SuperLega italiana e credo di aggiungermi ad un gruppo molto combattivo che ha conquistato, singolarmente o in gruppo, degli obiettivi importanti. Non sono mai stato in Sicilia e non vedo l’ora di visitare questa parte di Italia sulla quale ho sentito dire cose straordinarie”.

Masulovic prosegue parlando delle differenze tra i due campionati e dei suoi obiettivi. “La Lega Serba è validissima per lo sviluppo di un giocatore, ma il suo livello è ancora lontano da quello della SuperLega italiana. Forse, investendo nelle giovani generazioni, e riportando nelle squadre di casa i migliori giocatori serbi potremo sperare di avere qualcosa di simile, ma intanto obiettivo a questa stagione tutta italiana. Ho grandi aspettative e, vedendo emergere i nomi di questo gruppo, so che potremo raggiungere obiettivi importanti a cominciare da quello di lavorare bene insieme. Io darò il mio contributo, una grande energia, spirito di squadra per supportare i miei compagni”.

Santambrogio “Al servizio della squadra”

Giovane, milanese ed entusiasta di affacciarsi alla SuperLega con Farmitalia Saturnia. Filippo Santambrogio ha passato la sua stagione con Conad Reggio Emilia, ma ora è pronto a mettersi in gioco con un Campionato diverso, con l’idea di continuare a lavorare sodo per farsi spazio e raggiungere i propri obiettivi.

“Tra le mie ambizioni la SuperLega c’è sempre stata e già sapere di potersi allenare con atleti di altissimo livello è un primo obiettivo raggiunto. Quando si parla di un campionato di massima serie come il nostro, con un palcoscenico così importante come quello di Catania, l’importante è mettersi a servizio della squadra. È una scommessa importante quella della società e noi giocatori non potevamo che accoglierla scegliendo di sposarla a nostra volta. Passare da una serie A3 ad una SuperLega non è da tutti, non bisogna prepararsi solo mentalmente, ma arrivare con tutto quanto necessario. Di Catania mi ha stupito il calore dei tifosi, quel palazzetto è grande e importante”.