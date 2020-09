Il giocatore vuole giocare in Francia o in Inghilterra

Kylian Mbappé, il fortissimo attaccante francese di 21 anni, avrebbe informato il Paris Saint-Germain che, alla fine della stagione 2020/2021, lascerà la Francia, dando così il tempo alla società di pensare alla sua sostituzione e ai risvolti economici.

Come riportato dal Mirror, il francese vorrebbe giocare in Inghilterra o in Spagna e due squadre della Premier League si sarebbero già attivate: Liverpool e Manchester United.

Mbappé ha firmato un contratto quinquennale a Parigi nel 2018, acquistato dal Monaco per 190 milioni di euro dal Monaco, rifiutando le offerte di Real Madrid e Manchester City. Fino a oggi, ha segnato 77 goal in 102 partite tra Ligue 1 e Champions League (persa con il Bayern Monaco in finale).

Anche il Barcellona sarebbe interessato a Mbappé ma il giocatore ha spesso parlato della sua ammirazione per il Liverpool. A gennaio, ad esempio, ha detto: «Quello che sta facendo il Liverpool in questo momento è incredibile. Sono come una macchina, hanno trovato un ritmo. Quando li guardi giocare, pensi che sia tutto facile ma non è facile. I ragazzi sono concentrati, giocano ogni tre giorni e vincono, vincono, vincono».

Il Liverpool ha già un attacco stellare, formato da Roberto Firmino, Sadio Mane e Mohamed Salah. Sono tutti sotto contratto ad Anfield fino al 2023 ma tutti compiranno 29 anni in questa stagione e potrebbero finire altrove nella prossima estate.