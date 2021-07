Il bel gesto del campione argentino

In pochi secondi, chiunque abbia accesso a internet, può scoprire il numero di reti che Lionel Messi ha messo a segno durante la sua straordinaria carriera, ancora non finita.

Ma a un fan della stella argentina del calcio non piace fare affidamento alle statistiche presenti su internet quando si parla del sei volte vincitore del Pallone d’oro.

Hernan, argentino di 100 anni, diventata una star di TikTok grazie al nipote Julian, annota ogni goal di Messi da quando il 34enne ha intrapreso la sua carriera calcistica.

Quando è costretto a saltare una partita con il suo calciatore preferito, Hernan chiama il nipote per scoprire se Messi abbia segnato così da potere aggiungere il goal sul suo quaderno.

Ebbene, dopo il trionfo dell’Argentina alla Copa America del 2021, Messi ha registrato e inviato un videomessaggio per il suo super tifoso.

«Ciao Hernan. Ho saputo di te. Mi sembra pazzesco che tu abbia registrato i miei goal e in quel modo ed è per questo che ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio per quello che fai».

A Hernan è stato mostrato il messaggio di Messi dal nipote che ha ripreso e condiviso il momento:

🥰 Messi le envió un video a Don Hernán, el abuelo de 100 años que anota a mano cada uno de sus goles 🔟 “Me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera. Quería agradecerte por lo que hacés” ⚽️ Si ésto no le emociona… pic.twitter.com/QhPSugmjhK — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2021

Hernan, con le lacrime agli occhi, ha detto: «Ti ho sempre seguito e ti seguirò. Fino alla fine, ti camminerò dietro».