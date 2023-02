Calcio a 5, Etnei eliminati ed ora con la testa al campionato

Niente semifinale di Coppa Divisione per la Meta Catania che ad Eboli si arrende 5-0. Al Palasele i padroni di casa sono avanti a metà partita di tre reti. Etnei eliminati ed ora con la testa al campionato per cercare una rimonta nel tentativo di rientrare nella zona play off scudetto. Sabato c’è la sfida a Pistoia e li sarà imperativo tornare a vincere.

Nuova sfida e ricordi del passato con Samperi, ex coach rossazzurro, sulla panchina dei campani e sfida che si rinnova dopo il match di campionato. Tarantino deve rinunciare allo squalificato Vaporaki, ma manda in campo il brasiliano Bocao. Dal canto suo il Feldi Eboli non fa turnover e manda sul parquet di casa con i migliori uomini a disposizione.

Gara molto intensa, veloce, con cambi di gioco ma con poche occasioni: la prima sui piedi di Fantacele dopo cinque minuti, ma Dovara risponde presente. La risposta della Meta Catania è nella vivacità di Alonso e nei cambi di passo di capitan Musumeci.

Venacio trasforma rigore per l’Eboli, Meta Catania in inferiorità

Improvvisamente il primo episodio cruciale della gara: Luizinho pescato dentro l’area ma Bocao lo stende. Cartellino rosso per il brasiliano della Meta Catania e rigore per i padroni di casa. Tornatore sostituisce Dovara tra i pali per cercare di ipnotizzare Venancio, ma il verdeoro ed ex Meta Catania sigla la rete che sblocca la partita.

Risposta rossazzurra con Spellanzon con tiro secco sul quale Dal Cin chiude lo specchio. All’8’ arriva il raddoppio della Feldi Eboli grazie al portiere Dal Cin che scarica per l’isolato Vavà che sorprendeva Dovara.

Fontanella fa il suo esordio tra i rossazzurri

In casa Meta Catania fa il suo esordio l’argentino Fontanella a metà primo tempo, con coach Tarantino che due minuti più tardi prova il power play cercando la rete.

Il portiere di movimento però non aiuta i siciliani. Due tentativi mancati dalla Meta Catania sotto porta e invece Alonso al tiro forzato in zona centrale. Feldi ne approfitta e Vavà di piatto insacca a porta vuota per il 3-0. A due minuti dalla fine, Dovara vola sul secondo palo respingendo la sventola di Luizinho, mentre Dal Cin col piede nega la rete al pivot etneo Fontanella.

Power play etneo ad inizio ripresa

Nella ripresa, Tarantino prova il tutto per tutto e continua col portiere di movimento per cercare di accorciare le distanze, ma rischia anche molto giocando praticamente a porta sguarnita. Nei primi quattro minuti, due parate di Dal Cin che chiude ogni speranza. Poi, una punizione di Musumeci va fuori di poco e un intercetto di Vavà con tiro dalla distanza per poco non pesca la porta rossazzurra.

Al 70, Selucio da lontano sfiora il quarto gol per la Feldi Eboli e sul capovolgimento di fronte di Musumeci e Pulvirenti da buona posizione non inquadrano la porta.

Inefficace l’uomo in più per i rossazzurri perché Feldi difende alto e bene. Ed a metà ripresa trova la porta sguarnita con Luizinho e Venancio per il duro 5-0. Nel finale la Meta Catania cerca ancora la possibile rete della bandiera ma le conclusioni di Fontanella e Podda trovano il doppio intervento di Dal Cin. In semifinale di Coppa Divisione, quindi, ci va l’Eboli che affronterà nel derby campano il Real San Giuseppe.

Feldi Eboli – Meta Catania, il tabellino

Feldi Eboli – Meta Catania 5-0

Primo tempo: 3-0

Feldi Eboli: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Guilhermao, Fantecele, Vavà, Luizinho, Baroni, Restaino, Sansone, Selucio, Pasculli. Allenatore Samperi.

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Lutin, Spellanzon, Fontanella, Corallo, Tornatore. Allenatore Tarantino.

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta), Giovanni Losacco (Bari) Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli)

Marcatori: 5’29” p.t. Venancio (F), 7’38” Vavà (F), 16’24” Vavà (F), al 9’05’’ Luizinho (F), al 9’49’’ Venancio (F).

Ammoniti: Podda (M). Espulsi: al 5’28” del p.t. Bocao (M).