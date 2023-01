Calcio a 5, domani super sfida in Campania, arriva Facundo Fontanella

Torna in campo la Meta Catania che non riesce a decollare in campionato ma che prova l’impresa in Coppa Divisione. Gli etnei giocheranno domani sera – mercoledì 1 febbraio alle 19 – in casa della Feldi Eboli per giocarsi l’accesso alle semifinali del trofeo.

È il secondo confronto stagionale tra le due formazioni dopo quello di campionato che ha visto vittoriosa la formazione dell’ex allenatore della Meta Catania Bricocity Salvo Samperi dopo un incontro appeso ad un filo fino alla fine. Chi vincerà affronterà in semifinale il Real San Giuseppe.

Meta Catania senza Vaporiki

Rossazzurri che dovranno però rinunciare all’argentino Kiki Vaporaki, squalificato, ma potrà contare sul nuovo arrivato il pivot albiceleste Facundo Fontanella. Tutti convocati in casa etnea e solo alla vigilia della partita verranno valutate le condizioni di alcuni atleti per gestire nel migliore dei modi la settimana fatta di Coppa e campionato.

Tarantino “Rivale di spessore ma vogliamo continuare nostro cammino”

La vigilia del match di Coppa Divisione affidato all’allenatore etneo Carmine Tarantino: “C’è in palio una semifinale e questo la dice lunga sull’evento che ci accingiamo ad affrontare. Affrontiamo un rivale di spessore, lo faremo con grande rispetto ma anche con la consapevolezza di voler continuare il nostro percorso cercando di trarre il massimo possibile da ogni gara. La Stagione si avvia ai momenti decisivi e l’obiettivo deve essere quello di vivere ogni singola gara come fosse l’ultima”.

Facundo Fontanella in rossazzurro

In mattinata Meta Catania Bricocity ha annunciato l’arrivo in casa rossazzurra del pivot argentino Facundo Fontanella. È il terzo argentino che approda nel roster della compagine siciliana e raggiunge i connazionali Vaporaki e Spellanzon.

Il giocatore, classe 1995, arriva dall’Atletico Barracas uno dei club più importanti argentini dove Fontanella ha segnato gol importanti e decisivi che hanno consegnato trofei come la Copa de Oro del 2021. Con il club argentino Fontanella ha vinto anche una Liga Argentina e 2 Liga Nacionales. Sono 48 le reti messe a segno dal pivot con la maglia biancorossa del Barracas nella temporada.

Facundo Fontanella è anche nel giro della nazionale: nel 2022 è stato convocato anche dal Ct albiceleste nella doppia amichevole tra Argentina e Uruguay.