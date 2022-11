Calcio a 5, finisce 5-1 per i rossazzurri

Vittoria e qualificazione ai quarti di finale di Coppa Divisione per la Meta Catania Bricocity. La formazione etnea superato 5-1 il Sicurlube Regalbuto che, sfruttando anche il fattore campo, ha messo in seria difficoltà i più quotati avversari soprattutto nel primo tempo.

Tarantino ha dovuto rinunciare a Vaporaki e Tornatore mentre Garcia, ancora, non dava garanzie. Gara bella, aperta, intensa e ricca di spunti soprattutto nella prima frazione. Tante occasioni da una parte e dall’altra con Dovara protagonista di tre grandi interventi nel primo tempo su Campagna, Zanchetta e Martines e Regalbuto abile a giocare ad armi pari.

Corallo porta avanti la Meta Catania

Esperienza e gestione della partita per la Meta Catania Bricocity che trovava nel solito capitano Musumeci il faro del gioco, Nelson, Alonso e Pulvirenti sfioravano il vantaggio. Corallo al 13’ ha firmato il suo primo gol stagionale in rossazzurro. Nel finale ancora Pulvirenti e Nelson sfioravano il raddoppio per gli uomini di Tarantino.

Ripresa di marca rossazzurra

Nell’intervallo, il tecnico ha scosso i suoi e nella ripresa la squadra ha dominato la sfida. Due discese devastanti e reti di Giovanni Messina, su assist di Pulvirenti, e poi lo stesso Pulvirenti metteva dentro il tris sulla giocata del capitano Musumeci portavano subito il punteggio sul 3-0.

Era sostanzialmente un 1-2 da ko. Ma il Regalbuto, con cuore, carattere e generosità, trovava la rete del 3-1 con Campagna dopo un intervento di Dovara.

A metà ripresa rosso per Byngioba e Meta Catania che sfruttava l’uomo in più con Podda a firma per il 4-1 rossazzurro. Nel finale portiere di movimento della Sicurlube Regalbuto, ma fase difensiva della Meta Catania senza sbavature.

Ed anzi, arrivava anche il 5-1 grazie ad una azione pregevole di Nelson Lutin. Primi minuti in campo anche per il baby Licandri e sirena finale a chiudere vittoria e qualificazione ai quarti di finale. Missione compiuta.

Sicurlabe Regalbuto-Meta Catania, il tabellino

Sicurlube Regalbuto-Meta Catania Bricocity 1-5

Primo tempo: 0-1

Regalbuto – Fichera Wallace Campagna Zanchetta Byngioba. A disposizione Timpanaro, Chiavetta, Martines, Ferrante, Vitale, Leotta, Nicolosi. Allenatore Bernardo.

Meta Catania Bricocity – Dovara Bocão Alonso Musumeci Nelson. A disposizione Amato, Pulvirenti, Silvestri, Podda, Corallo, Messina, Licandri. Allenatore Tarantino.

Marcatori: al 13′ p.t. Corallo (M), al 3′ s.t. Messina (M), al 3’45 s.t. Pulvirenti (M), al 5’10 s.t. Campagna (R), al 9’39 s.t. Podda (M), al 18’10 Nelson (M).

Ammoniti: Nicolosi (R), Silvestri (M).

Espulso: al 9′ s.t. Byngioba

Mario Musumeci in nazionale Under 19

Arriva un’altra buona notizia per la Meta Catania Bricocity. Mario Musumeci è stato convocato in nazionale Under 19.