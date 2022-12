Calcio a 5 serie A, prima pedina del mercato di inverno

Il laterale argentino Franco Spellanzon è un nuovo giocatore della Meta Catania. Lo ha ufficializzato nelle scorse ore il club rossazzurro che milita nel massimo campionato nazionale di calcio a 5.

Primo rinforzo del mercato invernale per la società del presidente Enrico Musumeci in vista dei futuri impegni stagionali del roster etneo. Spellanzon, dopo la sua breve parentesi con la maglia del Sandro Abate, ritroverà in maglia rossazzurra il suo amico e connazionale Kiki Vaporaki.

Chi è Franco Spellanzon

Franco Spellanzon, classe 1996, è un laterale sinistro dotato di grande visione di gioco, di freddezza e potenza nel tiro. Giocatore importante che può consegnare qualità e peso al reparto offensivo della formazione di coach Tarantino.

Il giocatore è nato e cresciuto nelle giovanili del Boca Junior Futsal ed ha sempre vestito con costanza la maglia “albiceleste” della nazionale Argentina. Nel suo palmares due campionati argentini nel 2019 con Deportivo Pinocho Futsal e 2021 con il Boca Junior e la Supercoppa sempre con la maglia del Boca nel 2022.

Proprio Spellanzon, prima di lasciare Avellino, ha firmato una doppietta nell’ultimo turno di campionato e adesso è pronto per la sua nuova avventura ai piedi dell’Etna.

I gemelli Mario e Giulio Musumeci in nazionale Under 17

I gemelli Mario e Giulio Musumeci della Meta Catania sono stati convocati per uno stage dell’Italia Under 17 che si terrà a Genzano, in provincia di Roma, dal 19 al 22 dicembre prossimi.

Un appuntamento importante voluto dal settore giovanile della Figc in collaborazione con il Club Italia per consolidare un piano di evoluzione e osservazione del talento volto a sviluppare e incrementare il livello tecnico e formativo dei giovani atleti del futsal.

Per Giulio e Mario Musumeci ennesima occasione di maturazione e conquista della maglia azzurra dopo le prestazioni ottenute nelle varie categorie del settore giovanile della Meta Catania Bricocity. Uno stage che vedrà i due giocatori sottoporsi ad esercitazioni tecnico-tattiche, test atletici e confronto con esperti nel campo psicologico, alimentare e tecnico.

Meta Catania vittorioso 3-2 sul Monastir

Intanto è tornata al successo in campionato la Meta Catania che ha battuto 3-2 il 360Gg Monastir dopo una gara tirata e con tanti sprechi. I rossazzurri spezzano un digiuno che durava da quattro turni. Tarantino a Salsomaggiore ha ripescato l’arruolabile Seby Tornatore tra i pali, ma soprattutto ha riabbracciato in difesa Bocao.

Possibilità dal primo minuto per Podda con Vaporaki e capitan Musumeci a completare il roster. 360GG Monastir i sardi avevano la stessa sete di punti, con una sola vittoria nelle ultime 4 gare. Etnei che salgono in settima posizione con 17 punti dopo 11 partite.

La partita entra nel vivo nella ripresa: dopo pochi secondi Tornatore risponde subito presente blindando la porta, mentre Musumeci, al secondo minuto, parte palla al piede dalla sua area, supera due avversari tra dribbling e velocità, prima di far sedere il portiere e depositare la rete del vantaggio: 1-0 per i rossazzurri che però durava poco. Dormita su palla inattiva e rete del pareggio di Dani Chino. Tutto da rifare per la formazione di Tarantino. Al sesto minuto due interventi di Tornatore, poi 2-1 per la Meta Catania firmato da Alonso. Lo spagnolo al minuto nove sull’out di destra va a puntare, si accentra, esegue un uno-due con Vaporaki e tira di punta a bruciare d’anticipo il portiere.

Ma basta un non nulla ed arriva il pareggio: ancora con Dani Chino, questa volta dalla distanza. Non mancano le occasioni da ambo i lati ma arriva il 3-2 a 2 minuti dalla fine. Tarantino prova il power play: il rischio premia la voglia dei rossazzurri che con Nelson Lutin sfondano pescando il 3-2 dopo la giocata di Musumeci e il grande colpo del francese che consegnava la vittoria.