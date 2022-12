Calcio a 5 serie A, ko per i neroverdi, rossazzurri domani in trasferta

Niente da fare per il Città di Melilli che a Brandizzo perde 3-1 con i locali della L84 nella undicesima giornata del campionato di serie A di calcio a 5. I neroverdi rimangono fermi a quota 1.

Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che vanno in vantaggio con Basso Cobo e raddoppia già al 4° minuto con Vidal. Il Melilli che cerca di reagire con buone trame offensive e Boschiggia 5° di movimento con Cuzzolino sempre attento tra i pali della compagine torinese.

Il Melilli accorcia con Pizzetta

Ancora Vidal però castiga oltremodo i siciliani per il 3-0. Gli ospiti non demordono e trovano il 3-1 su tiro di Eriel Pizetta deviato da Turmena.

Ripresa equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra, il tecnico Nino Anthony Rinaldi prova il 5° di movimento prima con Pizetta e infine con Davide Spampinato, L84 che sfiora più volte il 4-1 con Gui Marins Boschiggia sempre attento a respingere, alcune buone occasioni per il Città di Melilli che però non è lucido sotto porta.

Nella ripresa il risultato non cambia, Melilli fermo a quota 1

Finisce così con l’ennesima sconfitta per i neroverdi che però hanno giocato a viso aperto contro la corazzata piemontese e soprattutto nella ripresa hanno dimostrato più equilibrio, voglia e determinazione. Il Città di Melilli però è ferma ad un solo punto dopo 11 giocate.

Meta Catania vuol tornare a vincere

La Meta Catania Bricocity ha chiuso gli ultimi dettagli nella giornata di oggi e dopo le convocazioni il gruppo rossazzurro è partito nel pomeriggio per il ritiro pre-gara in vista della sfida con la Monastir. Le due squadre sono separate da due lunghezze in classifica: 14 degli etnei contro i 12 dei sardi.

Domani, domenica 11 dicembre, diretta sul canale 202 di Skysport a partire dalle 20.30 con il coach Tarantino che ritrova Bocao al centro della difesa e arruolabile anche il portiere Seby Tornatore. Meta Catania Bricocity che vuole assolutamente riprendere la marcia, la ricerca della vittoria obiettivo primario dopo episodi sfortunati nelle ultime gare di campionato. Tre punti fondamentali per cominciare un periodo ricco di gare prima della fine di questo 2022.

“Per me una partita particolare – afferma Michele Podda – contro una squadra della mia terra. Spero di fare bene e ripetere magari lo skymatch con tanto di vittoria e gol come la gara contro la L84. Abbiamo tanta voglia di tornare a vincere”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il portiere Seby Tornatore: “Conosciamo solo la parola lavoro, unita al sacrificio. La Meta Catania Bricocity in questo periodo non è stata nemmeno fortunata sia negli episodi, sia nelle assenze di alcune pedine per noi fondamentali. Dobbiamo sfruttare al massimo questo turno di campionato e faremo di tutto per tornare a vincere e sfruttare questo finale di 2022”.