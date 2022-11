Calcio a 5, serie A, ottavo ko in nove giornate

Niente da fare per il Città di Melilli che perde in trasferta 7-1 sul parquet del Ciampino Aniene nella nona giornata del campionato di serie A di calcio a 5.

Si tratta dell’ottavo ko in nove partite con i neroverdi che rimangono ultimi in classifica a quota 1 ed i laziali che vanno a 10.

Città di Melilli colpito a freddo

Doveva essere un match salvezza ma è stata una partita a senso unico.

Aniene subito in vantaggio dopo a 30’ con un gol di Salla che di testa sorprende Lorenzo Manservigi, oggi titolare. Strada subito in salita per i siciliani che provano a reagire. E creano occasioni con Cristian Rizzo, Diogo Camillo Teixeira e Failla ma al minuto 6’45” subisce il gol di Pina per il 2-0.

Poi è Richar ha siglare una doppietta con la quale si chiude il primo tempo sul 4-0.

Ripresa con il Città di Melilli più intraprendente che prova col quinto giocatore di movimento a impensierire il Ciampino ma è l’espulsione di Casassa, estremo difensore della compagine romana, a ridare speranza.

I numerosi tentativi di conclusione, però, non danno frutto (palo di Diogo) e appena si ristabilisce la parità numerica, il Ciampino punisce ancora i neroverdi con Thorp. Paradossalmente in parità numerica Peppe Failla riesce finalmente a siglare il 5-1, Melilli che spinge ancora ma viene punito oltremodo da Liberti e Portuga che fissano il punteggio sul 7-1. Al Pala Tarquini di Ciampino è notte fonda per il Città di Melilli.

Il tabellino, Failla regala l’unica gioia ai siciliani

Ciampino Aniene-Città Di Melilli 7-1

Primo tempo 4-0

Ciampino Aniene: Casassa, Thorp, Liberti, Salla, Ferretti, De Filippis, Mazzaglia, Cannella, Pina, Richar, Portuga, Serpa. Allenatore Ibañes.

Città Di Melilli: Manservigi, Failla, Diogo, Gianino, Spampinato, Boschiggia, Monaco, Rizzo, Pizetta, Bocci, Tarantola, Di Francesco. Allenatore Rinaldi.

Marcatori: 0’29” p.t. Salla (CA), 6’45” Pina (CA), 17’05” e 17’58” Richar (CA); 12’06” s.t. Thorp (CA), 13’07” Failla (CM), 16’49” Liberti (CA), 18’34” Portuga (CA)

Ammoniti: Diogo (CM). Espulsi: Casassa (CA)

Arbitri: Saverio Carone (Bari), Giulia Fedrigo (Pordenone). Crono: Mattea Seminara (Tivoli).

Meta Catania fa 3-3 con i campioni d’Italia del Pesaro

Ieri nell’anticipo della nona giornata, la Meta Catania ha pareggiato 3-3 in casa (davanti ad oltre 2000 spettatori) con i campioni d’Italia del Pesaro. In classifica, in attesa del resto del palinsesto della giornata, etnei salgono a quota 14 e rimangono al settimo posto.

Faticano i campioni d’Italia che salgono a quota 9 ma nelle retrovie. Il successo alla Meta Catania manca dallo scorso 5 novembre quando gli etnei si imposero 4-3 sul Campino Aniene. Poi due pareggi, sul campo del Real San Giuseppe e questa sera, intervallati dalla sconfitta sul parquet della Came Dosson per 5-2 la settimana scorsa.