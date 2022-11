Calcio a 5, serie A, Catania riceve stasera il Pesaro campione d’Italia

Scontro salvezza per il Città di Melilli che domani pomeriggio, sabato 26 novembre, alle 15 sarà ospite del Ciampino Aniene per la nona giornata del massimo campionato. Oggi, alle 20.30 al PalaCatania, invece, apre le danze l’anticipo di lusso tra la Meta Catania ed il Pesaro campione d’Italia.

Melilli a caccia di punti pesanti

Si affrontano due squadre che hanno da poco cambiato la guida tecnica, da qualche settimana in più i neroverdi, recentissimo è invece l’avvicendamento Ceppi-Ibanes (per lo spagnolo si tratta di un ritorno dopo la passata stagione).

C’è voglia e soprattutto necessità dettate dalla classifica, per entrambe, di raggiungere i tre punti e, in particolare in casa Melilli, si rincorre il primo storico acuto in serie A, i laziali invece hanno raccolto 7 punti e sono nei bassi fondi (pur con 6 lunghezze in più dei siciliani) della graduatoria. A presentare la sfida è Peppe Failla, colui che ha centrato la stoccata vincente, nella finale play-off dello scorso, tra mille emozioni, che ha consentito ai suoi di superare il Regalbuto e conquistare la promozione per il Città di Melilli.

Queste le parole di Failla: “Anche contro il Ciampino Aniene mancheranno alcuni giocatori importanti della squadra, ma non dobbiamo perdere la testa. Purtroppo, gli infortuni fanno parte dello sport. Affronteremo una squadra fisica, forte, che sta facendo comunque bene nonostante il quart’ultimo posto. Dal canto nostro ci siamo allenati bene cercando di curare nei minimi dettagli tutti gli sbagli che abbiamo commesso”.

E continua: “Sicuramente quel gol non ha paragoni e di certo questa Serie A ha un valore doppio, raggiunta con merito e tanti sacrifici. Le sensazioni, ovviamente, bellissime. Sentire il pubblico che urla ‘Melilli’ è un brivido, è un qualcosa di indescrivibile. Il sogno? Il mio obiettivo è sempre quello di indossare la maglia Azzurra (già convocato anni fa da Menichelli, ndr); con sacrificio e abnegazione ci riuscirò…”.

Meta Catania con i campioni d’Italia

Torna in casa la Meta Catania e lo fa per l’anticipo di lusso. Questa sera alle 20.30 i rossazzurri affronteranno al PalaCatania i campioni d’Italia della Italservice Pesaro. Reduce da due trasferte sui campi del Real San Giuseppe e della Came Dosson nelle quali ha raccolto un solo punto (3-3 in Campania, ndr), la squadra etnea tornano sul parquet casalingo con l’obiettivo di fare bene contro un avversario di valore assoluto che, però, in questo avvio di stagione ha stentato ad imporsi: solo 8 punti in 8 partite a due lunghezze dalla zona play off.

La Meta Catania ha invece fin qui raccolto 13 punti ed ha perso un po’ quota in graduatoria scendendo in settima posizione ma ancora in piena zona play off.

Rossazzurri ritrovano Vaporaki

I ragazzi di coach Tarantino hanno lavorato sodo e bene e sono pronti per vivere una serata coinvolgente sorretti dal pubblico di casa. Vaporaki è rientrato a pieni giri, idem Bocão che ha smaltito i postumi della botta in Coppa Divisione nella sfida di due mercoledì fa a Regalbuto. Commento sulla vigilia della gara affidata a coach Tarantino con una Meta Catania che vuole tornare a vincere dando una sterzata alla classifica.

Il programma della nona giornata della serie A

Meta Catania – Italservice Pesaro 25 novembre alle 20.30

Napoli Futsal – Sandro Abate 25 novembre alle 20.30

Ciampino Aniene – Città di Melilli

L84 – Petrarca

Nuova Comauto Pistoia – 360Gg Monastir

Real San Giuseppe – Came Dosson

Fortitudo Pomezia – Olimpus Roma

Futsal Pescara – Feldi Eboli

La classifica, Città di Melilli ultimo

Questa la classifica alla vigilia della nona giornata. Napoli Futsal 21 punti; Olimpus Roma e Feldi Eboli 19; Futsal Pescara 17; Sandro Abate 15; Came Dosson 14; Meta Catania 13; Real San Giuseppe ed L84 10; 360Gg Monastir 9; Italservice Pesaro e Petrarca 8; Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 7; Nuova Comauto Pistoia 3; Città di Melilli 1.