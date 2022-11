Calcio a 5, serie A, rossazzurri due volte in vantaggio

Gol, spettacolo, colpi di scena ed anche un po’ di rammarico per i rossazzurri. Finisce con un pirotecnico 3-3 il posticipo di lusso della nona giornata del campionato di serie A di calcio a 5 tra Meta Catania ed i campioni d’Italia della Italservice Pesaro.

In classifica, in attesa del resto del palinsesto della giornata, etnei salgono a quota 14 e rimangono, mal che vada, al settimo posto. Faticano i campioni d’Italia che salgono a quota 9 ma in undicesima posizione. Il successo alla Meta Catania manca dallo scorso 5 novembre quando gli etnei si imposero 4-3 sul Campino Aniene. Poi due pareggi, sul campo del Real San Giuseppe e questa sera, intervallati dalla sconfitta sul parquet della Came Dosson per 5-2 la settimana scorsa.

La sfida si è giocata al PalaCatania davanti ad oltre 2000 spettatori a spingere la formazione allenata da Carmine Tarantino. In tribuna presente anche la nuova proprietà del Catania ssd con l’amministratore delegato Grella, il direttore generale Carra e il dirigente Caniglia.

Match spettacolo tra Meta Catania e Pesaro

Match spettacolare e ricco di colpi di scena tra Meta Catania Bricocity e Italservice Pesaro. Un 3-3 finale con gol e spettacolo per tutti e due i tempi. Unico rammarico per i rossazzurri il non aver sfruttato al meglio la superiorità numerica nella ripresa dopo l’espulsione di De Oliveira.

Primo tempo con 5 reti e Meta Catania che andava in vantaggio con Alonso, ma subiva la rimonta di Pesaro con Canali e Schiochet. Dal sorpasso dei campioni d’Italia di Colini al contro sorpasso degli etnei. Efficaci e letali Musumeci e compagni prima con Nelson Lutin autore del pareggio e da applausi con al rete di Bocão che faceva esplodere il PalaCatania.

Nella ripresa Italservice Pesaro riusciva a trovare dopo appena due minuti il 3-3 con Miguel prima della roulette di occasioni da una parte e dall’altra dove Dovara e Cianni i due portieri esaltavano riflessi e interventi blindando la porta delle due formazioni. Finiva così con le due squadre stanche ma che hanno dato vita ad un match che ha riconciliato con il futsal italiano.

Il tabellino

Meta Catania-Italservice Pesaro 3-3

Primo tempo 3-2

Meta Catania: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Messina, Silvestri, Lutin, Vaporaki, Corallo, Licandri, Alex Garcia, Amato. Allenatore Tarantino.

Italservice Pesaro: Cianni, Kytola, Joao Miguel, Canal, Schiochet, Ugolini, Arcidiacone, Tonidandel, Pires, De Oliveira, Dalcin, Ruan, Vesprini, Lopez. Allenatore Colini.

Marcatori: 2’30” p.t. Alonso (M), 3′ Canal (I), 3’50” Schiochet (I), 7′ Lutin (M), 13’40” Bocao (M), 2’01” s.t. Joao Miguel (I).

Ammoniti: De Oliveira (I), Lutin (M), Dalcin (I), Arcidiacone (I), Bocao (M), Pulvirenti (M).

Espulsi: al 11′ del s.t. De Oliveira (I) per somma di ammonizioni.

Arbitri: Fabio Pozzobon (Treviso), Martina Piccolo (Padova). Crono: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala).