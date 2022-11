Calcio a 5, serie A la sfida si gioca il 25 novembre alle 20.30 al PalaCatania

Torna in casa la Meta Catania e lo fa per l’anticipo di lusso. Domani sera, venerdì 25 novembre alle 20.30 i rossazzurri affronteranno al PalaCatania i campioni d’Italia della Italservice Pesaro per la nona giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5. Aria di grande futsal, dunque.

Reduce da due trasferte sui campi del Real San Giuseppe e della Came Dosson nelle quali ha raccolto un solo punto (3-3 in Campania, ndr), la squadra etnea tornano sul parquet casalingo con l’obiettivo di fare bene contro un avversario di valore assoluto che, però, in questo avvio di stagione ha stentato ad imporsi: solo 8 punti in 8 partite a due lunghezze dalla zona play off.

La Meta Catania ha invece fin qui raccolto 13 punti ed ha perso un po’ quota in graduatoria scendendo in settima posizione ma ancora in piena zona play off.

Meta Catania ritrova Vaporaki

I ragazzi di coach Tarantino hanno lavorato sodo e bene e sono pronti per vivere una serata coinvolgente sorretti dal pubblico di casa. Vaporaki è rientrato a pieni giri, idem Bocão che ha smaltito i postumi della botta in Coppa Divisione nella sfida di due mercoledì fa a Regalbuto. Commento sulla vigilia della gara affidata a coach Tarantino con una Meta Catania che vuole tornare a vincere dando una sterzata alla classifica.

Tarantino “Vogliamo e possiamo fare bel balzo in classifica”

“Finalmente torniamo al PalaCatania e la spinta dei nostri tifosi sarà fondamentale – afferma coach Tarantino – gara bella, la classica partita che tutti vorrebbero giocare contro i campioni d’Italia che sono una delle formazioni più attrezzate della Serie A. Noi dopo il passo falso contro la Came vogliamo tornare a fare punti pesanti, per di più davanti alla bolgia del nostro pubblico. Vogliamo e possiamo fare un bel balzo in classifica e speriamo di fare il massimo. Recuperiamo giocatori importanti come Vaporaki e Bocão e adesso tocca a noi mettere in campo una prestazione da tre punti”.