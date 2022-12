Calcio a 5, serie A, i rossazzurri continuano non vincono da 4 turni

Continua il momento no della Meta Catania che questa sera ha perso 3-1 ad Avellino sul parquet della Sandro Abate nell’anticipo della decima giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5.

Etnei non vincono in campionato da 4 partite, ovvero dallo scorso 5 novembre quando si imposero 4-3 in casa sul Ciampino Aniene. Poi un pari beffardo sul campo del Real San Giuseppe per 3-3, un ko a Dosson per 5-3, ed il pareggio interno al PalaCatania con i campioni d’Italia del Pesaro.

I rossazzurri, in attesa del resto del programma della giornata che prevede anche la partita interna del Città di Melilli con il Pomezia, rimangono in classifica a quota 14 in settima posizione ma diverse squadre potrebbero approfittare di questo passo falso.

Meta Catania acciaccata

Niente da fare dunque per la Meta Catania Bricocity che ha provato a fare il massimo. Pesano alla fine le assenze di Bocao, squalificato, Tornatore non al meglio ancora in panchina, ed un Alonso alle prese con piccoli fastidi muscolari.

Tuttavia, la formazione di Tarantino ha lottato su ogni pallone schierando anche una formazione tutta siciliana e terminando con orgoglio e subendo un terzo gol che ha tagliato le gambe per una inspiegabile decisione arbitrale.

Etnei in attacco

Etnei in attacco a in avvio con Kiki Vaporiki che impegna il portiere avellinese bravo in due occasioni successive su capitan Musumeci. La Sandro Abate va vicino al gol con Nicolodi che centra il palo e poi con Gui che esalta i riflessi di Dovora.

Al 15’ arriva il vantaggio etneo. Lo segna il campitano Musumeci che dopo un bello scatto incrocia la botta di sinistro che manda in paradiso gli etnei che vanno all’intervallo avanti.

Nella ripresa il crollo

Nella ripresa, gli avellinesi trovano il pareggio con Ugherani. La partita cambia nonostante la Meta Catania torni a macinare gioco. Corallo e Podda però sprecano malamente due buone occasioni per riportare in vantaggio la squadra etnea.

Dal possibile vantaggio rossazzurro, a due minuti dalla fine arriva la stoccata improvvisa di Pola per il 2-1 dei padroni di casa. La Meta Catania Bricocity non ha nemmeno la possibilità di riorganizzare la reazione che l’episodio della terza rete con battuta improvvisa di una punizione. Episodio che lascia tanti dubbi, ed una retroguardia etnea completamente immobile con Pola che timbra il terzo gol. A nulla serve la reazione con tanto nervosismo. Vaporaki vicino alla rete ma non sfonda.

Sandro Abate – Meta Catania, il tabellino

Sandro Abate – Meta Catania 3-1

Primo tempo 0-1

Sandro Abate: Parisi, Abate, Nicolodi, Pola, Avellino, Petrillo, Santoro, Ugherani, Gui, Alex, Vitiello, Berthod. All. Basile

Meta Catania: Dovara, Podda, Pulvirenti, Vaporaki, Musumeci, Messina, Silvestri, Lutin, Corallo, Licandri, Coco, Tornatore. All. Tarantino

Marcatori: 14′ p.t. Musumeci (M), 9′ s.t. Ugherani (SA), 18′ Pola (SA), 19′ Pola (SA)

Ammoniti: Avellino (SA), Pola (SA), Alex (SA), Pulvirenti (M)

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Luca Serfilippi (Pesaro). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).

Il programma della decima giornata

Questo il programma della decima giornata della massima serie del futsal nazionale.

Sandro Abate – Meta Catania 3-1

Domani, sabato 3 dicembre

Città di Melilli – Fortitudo Pomezia

360Gg Monastir – Italservice Pesaro

Came Dosson – Ciampino Aniene

Petrarca – Nuova Comauto Pistoia

Futsal Pescara – L84

Feldi Eboli – Napoli Futsal

Domenica 4 dicembre

Olimpus Roma – Real San Giuseppe

Classifica aggiornata, Meta Catania inchiodata a 14 punti

La graduatoria aggiornata. Napoli Futsal 24 punti, Olimpus Roma 20, Feldi Eboli** 19, Sandro Abate 18, Futsal Pescara ** 17, Came Dosson e Meta Catania 14, Real San Giuseppe e L84 13, 360Gg Monastir 12, Ciampino Aniene 10, Italservice Pesaro 9, Fortitudio Pomezia e Petrarca 8, Nuova Comauto Pistoia 3, Città di Melilli 1.

** due partite in meno, Sandro Abate e Meta Catania una partita in più