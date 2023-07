Il pilota marinese partirà in seconda fila nella Feature Race

Torna protagonista Gabriele Minì. Sotto la pioggia, il pilota marinese chiude al terzo posto le qualifiche ufficiali sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps sede del nono e penultimo doppio appuntamento del Fia Formula 3.

Il portacolori della Hitech Pulse Eight ha girato in 2’22″254 a soli 94 millesimi dalla pole position di Josep Martì che ha girato in 2’22″160. In mezzo l’altro italiano del campionato Luca Fornaroli, secondo in 2’22″176.

Nella Feature Race della domenica, Minì partirà dalla seconda fila accanto a Franco Colapinto, lasciato indietro di quasi 2 decimi (2’22″402). Terza fila per Tsolov ed O’Sullivan leggermente più attardati. Solo 15mo tempo per il leader del campionato, Gabriel Bortoleto (2’23″251).

Un buonissimo risultato che migliora quanto fatto nelle libere di questa mattina quando ha chiuso col sesto tempo (2’23″694) in una sessione dominata dal compagno di squadra Luke Browning col crono di 2’23″055.

Sabato la Sprint Race

Sabato 29 luglio la Sprint Race dalle 10 alle 10.40 nella gara suddivisa in 12 giri per 84,048 chilometri. Minì partirà dalla quinta fila per effetto dell’inversione in griglia dei primi 12 classificati dalle qualifiche e comunque davanti a Josep Martì che lo precede in classifica generale di 16 lunghezze. Lo spagnolo è terzo in campionato con 100 punti tondi tondi mentre il siciliano è settimo con 84.

Il clou con la Feature Race che si correrà domenica 30 luglio alle 8.30 sulla distanza dei 15 giri per 105,06 km.

Minì è settimo in campionato

Il numero 15 della Hitech Pulse-Eight adesso è settimo in classifica con 87 punti e cerca due risultati pesanti per attaccare le posizioni di vertice del campionato.

Primo della classe è il brasiliano Gabriel Bortoleto della Trident che con i suoi 144 punti può già dalla fine di questo weekend ipotecare il titolo.

Zack O’Sullivan insegue il sudamericano ma deve recuperare 43 punti. Una lunghezza in meno per lo spagnolo Josep Martì. Minì vuole recuperare terreno anche nei confronti di Paul Aron, di Dino Beganovic (a braccetto a quota 94 punti) e dell’argentino Franco Colapinto che lo precede di 6 lunghezze. Indubbio quindi che sia vietato sbagliare per mantenere la posizione nella top ten e soprattutto per rilanciarsi in classifica generale.

Il pilota di Marineo a Spa ha conquistato lo scorso anno nella Formula Regional europea un sesto posto. Due anni fa, nella medesima categoria, chiuse al sesto ed al quarto posto. Il 18enne talento siciliano che fa parte della Alpine Academy non è salito sul podio nel circuito di 7.0004 metri delle Ardenne.

Foto: Pagina Facebook Gabriele Minì