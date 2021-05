Il portoghese allenò l'Inter del triplete

José Mourinho è il nuovo allenatoore della Roma. Lo ha comunicato la società giallorossa sul sito ufficiale.

«L’As Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile tecnico della Prima squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024».

«Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’As Roma – hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin – Josè è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di Josè rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club».

José Mourinho, 58 anni, «è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e vanta 25 titoli in carriera». Durante il suo cammino ha guidato Porto, Chelsea, Inter (con cui ha vinto scudetto, Champions League e Coppa Italia), Real Madrid, Manchester United e Tottenham.

E Mourinho ha affermato: «Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascero’ dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma».