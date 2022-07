Calcio, il club richiederà l’iscrizione in serie D

Rinasce il calcio a Catania. Nasce il Catania Ssd. Nuovo passo importante per il club che, dopo la presentazione a Palazzo degli Elefanti del Pelligra Group Pty Ltd dello scorso 27 giugno, comincia a prendere forma a livello societario.

Il consiglio d’amministrazione del Catania Ssd, presidente Ross Pelligra

Il Pelligra Group Pty Ltd ha ufficializzato il consiglio di amministrazione della società Catania SSD a r.l., con sede in Catania – Via Musumeci 171 dopo essersi costituita oggi, 13 luglio, dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte.

Presidente Rosario Pelligra.

Vincenzo Grella è il vicepresidente ed amministratore delegato. Grella è ex calciatore conosciuto anche per aver militato in Italia nell’Empoli, nella Ternana, nel Parma e nel Torino, oltre che nella nazionale australiana con la quale ha disputato i mondiali del 2006 eliminato agli ottavi di finale dagli Azzurri di Lippi che vinsero quell’edizione.

Giovanni Caniglia è il consigliere di amministrazione.

Il Catania Ssd richiederà ufficialmente l’iscrizione al campionato di calcio Serie D 2022/23.

Il messaggio del presidente “Orgoglioso ed emozionato”

Il presidente Rosario Pelligra si rivolge ai sostenitori della squadra che indosserà la maglia a strisce verticali rosse e azzurre: “Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Mi affiancano professionisti molto qualificati, che dovranno sviluppare un programma vincente, e l’intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e il supporto. I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare e mai sprecare. Il Catania è della sua gente: la proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza”.

Lo stemma sarà presentato dopo l’iter per la registrazione del marchio

Lo stemma della società Catania Ssd sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio. Fino a quel momento, in omaggio alla città e al titolo del piano di comunicazione contenuto nella manifestazione d’interesse, la pagina Facebook ufficiale Catania SSD proporrà l’immagine della bandiera “Melior de cinere surgo”. Frase simbolo del capoluogo etneo che campeggia a Porta Garibaldi.

Entro il 15 luglio l’iscrizione in serie D

La prima scadenza da onorare è imminente. Il 15 luglio alle 18. Per quella data, il neonato club etneo dovrà presentare tutta la documentazione necessaria con tutti gli adempimenti già svolti. Il tutto dovrà essere inviato alla Lnd via Pec. Dopo questo termine, il sistema non accetterà alcuna iscrizione relativa alla richiesta di iscrizione. Tra i documenti che servono sono menzionati i dati della società, l’organigramma, il campo principale, la richiesta iscrizioni, l’iscrizione al Registro Coni, la copia del verbale dell’assemblea dove sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2022-23, la copia dello statuto vigente.

Inoltre, l’importo dovrà essere versato esclusivamente con assegno circolare non trasferibile o con bonifico bancario intestati a Figc Lega Nazionale Dilettanti.

E poi sarà possibile tornare a parlare di campo dopo l’amaro fallimento del dicembre 2021 e l’ancora più amara esclusione dal campionato di serie C nel finale della regular season.