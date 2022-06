Entro il 15 luglio l’iscrizione in serie D

Il Pelligra Group è stato scelto dal Comune etneo per rilanciare Catania Calcio. Vinto il bando, il gruppo che fa capo all’imprenditore australiano di origini siciliane Ross Pelligra deve ora organizzare assetto societario e squadra per l’iscrizione alla prossima serie D.

Questo, infatti, il gradino dal cui ripartire dopo il fallimento del dicembre del 2021 e, l’amarissima, esclusione dal campionato di serie C dello scorso 9 aprile. Ma i supporter rossazzurri cominciano a prendere respiro e possono finalmente tornare a parlare di calcio cullando il loro sogno di un grande Catania nel cassetto, anzi… nel marsupio.

Le altre quattro proposte per il Catania

Le altre quattro proposte erano arrivate da Luigi Ferlito per conto di Fabio Maestri; Gioacchino Amato per conto di Mmr Cinema; Luca Giovannone per conto di Osmosi Spa e da Antonello Mascali per conto di “imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli”.

La proposta verrà inoltrata alla Federazione Italiana Gioco Calcio che si determinerà in merito. Nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Gruppo Pelligra, sarà programmata una conferenza stampa a Palazzo degli Elefanti per illustrare il progetto proposto.

Ma entro il 15 luglio alle 18 tutta la documentazione necessaria con tutti gli adempimenti già svolti, dovrà essere inviata alla Lnd via Pec. Dopo questo termine, il sistema non accetterà alcuna iscrizione relativa alla richiesta di iscrizione. Tra i documenti che servono sono menzionati i dati della società, l’organigramma, il campo principale, la richiesta iscrizioni, l’iscrizione al Registro Coni, la copia del verbale dell’assemblea dove sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2022-23, la copia dello statuto vigente.

Inoltre, l’importo dovrà essere versato esclusivamente con assegno circolare non trasferibile o con bonifico bancario intestati a Figc Lega Nazionale Dilettanti.

Nove squadre siciliane per la serie D

Sono nove le squadre siciliane aventi diritto all’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Si tratta di Acireale, Canicattì, Giarre, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant’Agata, Trapani. Ma tale numero potrebbe subire variazioni. Aumentare col Catania o diminuire a seguito di rinunce o ripescaggi. Il 15 luglio si sapranno le iscritte, alcuni giorni dopo si procederà con la composizione dei gironi della quarta serie nazionale.

Nel 1993 il Catania ripartì dall’Eccellenza

Quasi 30 anni fa, era l’agosto del 1993, il Catania – dopo aver concluso il campionato di serie C1 all’ottavo posto – fu costretto a ripartire dall’Eccellenza per inadempienze finanziarie. Non ci fu, tuttavia, il fallimento. All’epoca l’Eccellenza era il sesto gradino del calcio italiano dopo A, B, C1, C2 e Campionato Nazionale Dilettanti (l’ex Interregionale).

La stagione successiva, 1993-94 arrivò terzo nel girone A dell’Eccellenza ma venne ripescato nel Cnd. Nel 1994-95 vinse il girone I e venne promosso in C2. I rossazzurri dovettero aspettare la stagione 1998-99 per ritornare in C1. Poi, nel 2001-02 il ritorno in B dopo 15 anni. La A arrivò nel 2005-06. Poi dopo la retrocessione nel 2013-14 la discesa in B ed in C. Ed ora, il pubblico rossazzurro lo spera, la ripartenza.

Nei prossimi giorni conferenza a Palazzo degli Elefanti

Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa in municipio con i rappresentanti del gruppo Pelligra per illustrare il progetto proposto. Il Pelligra Group è una società – con sede in Australia e insediamenti anche in Cina, India e nelle Filippine – leader nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana, nel ramo immobiliare (costruzione, proprietà, manutenzione, vendite e leasing ‘chiavi in mano’), nell’ammodernamento, nella trasformazione e nella ristrutturazione degli edifici, nella realizzazione di aree aziendali ed infrastrutture sportive, alberghiere e turistiche, nella strategia ambientale e nella bonifica.

Nel motivare la decisione l’amministrazione comunale spiega che “il progetto del Gruppo Pelligra (piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica, e progetti di sviluppo) è stato ritenuto quello più adatto a soddisfare le aspettative della città di Catania in termini obiettivi, di mezzi economici-patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo”.

Il benvenuto di Luca Giovannone a Ross Pelligra

Luca Giovannone aveva presentato un’offerta al Comune di Catania per conto di Osmosi Spa. Uno dei concorrenti nel bando comunale per rilanciare il calcio nel capoluogo etneo ha riconosciuto la “sconfitta”. Ed ha inviato un messaggio di benvenuto ed augurio a Pelligra

Ecco quanto scritto: “È stata una partita avvincente, ha prevalso Ross Pelligra, accetto la sconfitta e riconosco l’onore delle armi. Sono grato al comune di Catania che ha valutato con attenzione e serietà la mia proposta di calcio. Ringrazio il mio generale in capo Giorgio Borbone e il suo fortissimo team. Giorgio segretario generale storico del Catania Calcio, mi ha illuminato con la sua enorme competenza e grandissima preparazione professionale. Un apprezzamento speciale va ai dirigenti della mia Agenzia per il Lavoro Osmosi spa che hanno lavorato anche di notte per supportarci in questa splendida avventura calcistica, dovendo di giorno svolgere le loro attività ordinarie. Un forte abbraccio ai tifosi tutti, che hanno apprezzato pubblicamente la completezza del nostro Progetto Sportivo, nonostante che avessero già scelto Ross Pelligra per condurli In alto dove il Catania merita. Con amore, Luca Giovannone”.