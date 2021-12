Addio alla storica matricola 11700

Il Calcio Catania è stato dichiarato fallito dal Tribunale del capoluogo etneo. La sezione fallimentare aveva già detto no al rinvio chiesto dai legali del club rossazzurro accogliendo l’istanza formalizzata dalla Procura contro la società. Lo stato debitorio nei confronti di varie entità pubbliche e private e l’acclarata sussistenza dello stato di insolvenza sono state le cause del verdetto. La stagione sportiva, a questo punto, è in forte dubbio.

La sentenza è stata depositata e pone fine alla storica matricola 11700 tanto cara ai fan rossazzurri. La recente vittoria nel derby col Palermo potrebbe essere l’ultima gioia calcistica per il momento.

Le documentazioni presentate ai giudici da parte dei legali della società di via Magenta non sono state ritenute valide ai fini della prosecuzione societaria.

Ieri l’udienza prefallimentare

Ieri al palazzo di Giustizia, in piazza Verga, si è svolta l’udienza prefallimentare che ha visto confrontarsi la Sigi, proprietaria del club, e i consulenti tecnici nominati dal Tribunale. Questi hanno esaminato lo stato economico del club rossazzurro, valutandone il valore dei beni materiali e non, la consistenza debitoria, gli incassi transitati anche negli ultimi tempi tra sponsor, vendita di abbonamenti e biglietti e altre voci ancora.

Che sia emersa una grave insolvenza è evidente. Il pubblico ministero Fabio Regolo aveva insistito sulla dichiarazione di fallimento per insolvenza.

Curatore fallimentare

A questo punto l’iter sarà, molto probabilmente, di procedere alla nomina di un curatore fallimentare. La gestione del club è passiva e non si può procedere ad un esercizio provvisorio. A questo punto, c’è da capire se il Catania potrà proseguire quanto meno l’attività sportiva fino a fine stagione o se, addirittura non potrà nemmeno scendere in campo.

Gli incassi sono minimi, anche se è stato portato come argomento la manifestazione di interessi che si è palesata da tempo e che secondo la tesi della Sigi potrebbe mettere di nuovo in carreggiata il club.

L’interesse dell’imprenditore romano Mancini

Tra le manifestazioni di interesse c’è quella del gruppo che fa capo ad un imprenditore romano, Benedetto Mancini. Viste, però, le esperienze con Rieti e Latina, potrebbe paradossalmente non essere la scelta migliore. L’altra riguarda gli inglesi che da tempo affiancano la Sigi e avrebbero versato denaro sotto forma di sponsorizzazione. La mancata ricapitalizzazione è il nodo cruciale.

Diciassette campionati di A, una semifinale di Coppa Italia

Il Calcio Catania ha disputato 17 campionati nella massima divisione, 34 partecipazioni in Serie B e 32 in C. Tra i risultati sportivi più prestigiosi l’ottavo posto in serie A in quattro occasioni, l’ultima nel 2012-13 ed una semifinale di Coppa Italia nel 2007-2008.