Serie B, il programma della sesta giornata, domenica il derby umbro

Non solo Frosinone-Palermo. Al di là della sfida tra ciociari e siciliani che rievoca la maledetta finale dei play off per la serie A di 4 anni fa, il palinsesto della sesta giornata di andata della serie B è piuttosto ricco.

Tanti i temi in testa ed in coda. Per le zone nobili, il Brescia riceve il Benevento questa sera nell’anticipo. Domani, sabato 17 settembre, il grosso del programma. L’altra capolista, la Reggina, ospita il Cittadella. Il Cagliari, che insegue il duo di testa, affronta la matricola terribile Bari. Match interessanti tra Cosenza e Sudtirol, Ascoli e Parma. In coda la cenerentola Pisa va a Venezia e cerca di smuovere la classifica con i lagunari anche loro in difficoltà.

Brescia non vuole perdere la testa col Benevento

L’anticipo del sesto turno vede di fronte questa sera alle 20.30 al Rigamonti il Brescia col Benevento. Le Rondinelle, prime con 12 punti, sono a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo quelle con Como, Perugia e Modena.

Le Streghe, dal canto loro, hanno voglia di rivalsa e dopo il ko interno di sabato scorso col Cagliari, vogliono tornare a muovere la classifica che attualmente vede veleggiare la squadra sannita a quota 7.

La Reggina riceve il Cittadella a caccia del poker

Al Granillo va in scena la sfida tra Reggina e Cittadella. Gli amaranto di Pippo Inzaghi vivono un momento di euforia con tre successi di fila con Sudtirol, Palermo e Pisa che valgono la vetta della graduatoria. E vogliono la quarta affermazione consecutiva per continuare a rimanere in vetta.

Il Cittadella non starà a guardare e vuole il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio esterno di Ascoli e la vittoria al fotofinish sul Frosinone. I veneti hanno fatto perdere la testa ai ciociari, potrebbero ripetere l’impresa con i calabresi.

Il Cagliari ospita il Bari, matricola terribile

Il Cagliari per continuare ad inseguire, il Bari – imbattuto – per confermarsi matricola terribile La sfida tra sardi e Galletti è una delle più interessanti della sesta giornata. Le due compagini sono separate da un solo punto in graduatoria. I padroni di casa, dopo aver espugnato il Vigorito e agguantato la terza posizione a quota 10, hanno bisogno di altri tre punti per mettere pressione a Brescia e Reggina. Il Cagliari in casa ha sempre vinto avendo superato Cittadella e Modena.

Il Bari arriva a questa sfida da imbattuta. I nove punti fin qui conquistati sono frutto di due vittorie e tre pareggi che hanno fruttato 9 punti. La neopromossa pugliese ha finora mostrato un gioco arioso, offensivo, rapido ed a tratti spettacolare ma ha ugualmente mostrato una buona solidità nel reparto arretrato guidato da un portiere interessante. I tre punti fanno gola anche ai Galletti: spianerebbero loro la strada verso posizioni di classifica veramente alte, in piena zona promozione.

Al Del Duca la sfida tra le deluse Ascoli e Parma

Sfida tra le deluse tra Ascoli e Parma al Del Duca. Entrambe sono reduci da cocenti sconfitte nel turno passato. L’Ascoli, dopo il 2-3 inflitto al Palermo si è inceppato in avanti pareggiando 0-0 in casa col Cittadella e perdendo 1-0 al Curi contro il redivivo Perugia.

I ducali, partiti come una delle formazioni da tenere d’occhio, in questo primo scorcio del campionato non hanno convinto fino in fondo. Sei punti raccolti ma pesa il ko interno con la Ternana per 2-3 di sabato scorso. Nove le reti fatte dal Parma, già 8 imbarcate.

Genoa e Modena di fronte per il riscatto

Il Genoa vuole rialzarsi. Il Modena anche. Grifoni e Canarini sconfitti nella loro ultima uscita rispettivamente a Palermo ed in casa col Brescia cercano l’intera posta per i rispettivi obiettivi.

Il Grifone di Blessin ha l’imperativo di tornare a correre verso l’alta classifica. Finora 8 punti raccolti, a 4 lunghezze dalla vetta. Il Genoa visto al Barbera col Palermo ha mancato solo di precisone ma non di intensità, alcuni accorgimenti e potrebbe svegliarsi quella corazzata che la squadra rossoblu dovrebbe rappresentare. Di certo ai liguri non manca la qualità.

I Canarini vogliono i primi punti in trasferta avendo già perso in precedenza a Cosenza ed a Cagliari e con 4 punti navigano in acque pericolose. Il match si gioca al Ferraris con calcio di inizio alle 16.15

Sudtirol vuole il tris, il Cosenza cerca un nuovo lampo

Sfida inedita per la serie B tra Sudtirol e Cosenza nella sfida tra due formazioni che nella loro storia non sono mai andate in serie A. Per gli altoatesini questa è la stagione di esordio in cadetteria e dopo un avvio difficile, l’arrivo in panchina di Pierpaolo Bisoli ha scosso la squadra con 6 punti in due partite grazie ai successi con Pisa e Como che hanno risollevato di colpo la classifica.

La matricola certamente proverà a cercare la terza vittoria consecutiva per andare al riposo con una classifica sicuramente più rassicurante sebbene ad inizio di stagione.

I lupi dopo due vittorie nelle prime due giornate, hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite.

Venezia-Pisa mette in palio punti pesanti

Vale già punti pesanti per la salvezza la sfida al Penzo tra Venezia e Pisa. Due compagini indicate come protagoniste alla vigilia di questa stagione hanno fin qui stentato. Il Venezia con 4 punti ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, ma sta certamente peggio il Pisa che ha raccolto fin qui un solo punto. I nerazzurri a giugno avevano sfiorato la promozione in serie A perdendo la finale dei play off col Monza.

Il Como cerca il primo acuto, la Spal punti per le sue ambizioni

Partita interessante tra Como e Spal che si ritrovano di fronte al Sinigaglia con la necessità di muovere la classifica. I lariani con soli due punti conquistati hanno già l’acqua alla gola. Tre ko consecutivi hanno minato le sicurezze di Cesc Fabregas e compagni. Proprio lo spagnolo deve entrare in condizione. Il reparto offensivo del Como è a secco tra giornate ed è dal 21 agosto che i lombardi non vanno a punti.

La Spal con 8 punti raccolti veleggia a centroclassifica. Ma dopo l’1-3 casalingo subito dalla Reggina all’esordio, gli estensi non hanno più perso viaggiando in perfetta media inglese: vittorie in casa (Cagliari alla terza, e Venezia alla quinta) e pareggi in trasferta (Ascoli e Bari) mostrando una squadra in crescita ed in salute.

Domenica si gioca il derby umbro fra Ternana e Perugia

Domenica 18 settembre con calcio di inizio alle 1 va in scena al Libero Liberati il derby umbro fra Ternana e Perugia. Entrambe vengono da una vittoria: a Parma la Ternana, in casa con l’Ascoli.

Il campionato di serie B poi si fermerà per la pausa Nazionali e riaprirà i battenti l’1 ottobre.

La classifica dopo 5 giornate, Palermo risale

Questa la classifica del campionato cadetto dopo 5 turni. Reggina e Brescia 12 punti; Cagliari 10; Frosinone e Bari 9; Cittadella, Spal, Ascoli e Genoa 8; Benevento, Cosenza, Palermo e Ternana 7; Parma e Sudtirol 6; Venezia e Perugia 4; Modena 3; Como 2; Pisa 1.