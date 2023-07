Nuoto Catania a Stelle e strisce, l’americano Samuel Slobodien è rossazzurro

Edoardo Ullo di

01/07/2023

Terzo volto nuovo per la Nuoto Catania in vista della prossima stagione nel massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile. Dopo il portiere Ghiara e il difensore Murisic, il club etneo rinforza il roster in vista del prossimo campionato di A1, ufficializzando il nuovo centro boa: si tratta dell’americano Sam Slobodien reduce dall’esperienza durata tre stagioni in Australia con Drummoyne Devils.

Un vero e proprio cambio della guardia nel ruolo: il club siciliano ha salutato il centroboa serbo serbo Nikola Eskert, protagonista nelle ultime due stagioni in A1.

Chi è Slobodien

Slobodien è un centro boa puro, classe ‘97 ed è cresciuto alla University of Southern California di Los Angeles, dove nel periodo universitario ha vinto diversi titoli, ha segnato oltre cento gol ed è stato più volte premiato come giocatore dell’anno e convocato nella rappresentativa NCcaa, ha poi concluso il suo percorso universitario da capitano di Usc.

Il giocatore statunitense arriva a Catania con la promessa di migliorarsi per ottenere un pass olimpico per Parigi 2024, al momento è stabile nel roster degli Aussie Sharks (la nazionale maschile maggiore australiana).

Nelle ultime stagioni ai fini della naturalizzazione e ottenimento del passaporto ha vissuto e giocato in Australia per i Drummoyne Devils di Sydney.

Il responsabile del mercato della Nuoto Catania Giuseppe Corsello ha raccontato: “Siamo in contatto con Sam (Slobodien, ndr) dal gennaio 2019 proprio quando aveva terminato i suoi studi in Usc, fece una scelta di vita (naturalizzarsi australiano) che lo ha portato a sposare la vita e lo sport lì a Sydney e lo abbiamo continuato a seguire finché oggi eravamo pronti entrambi per ritrovarci e iniziare questo percorso insieme. Seguiamo molto il universitario americano perché siamo convinti che crea uomini e sportivi che sono da esempio. L’uomo lo abbiamo già scoperto, sullo sportivo stiamo investendo e non vediamo l’ora si adatti alla nostra realtà per ottenere insieme risultati importanti”.

Slobodien “Giocare in Italia è un onore”

Queste le parole di Sam Slobodien: “Da atleta porto con me lo spirito delle mie origini e della mia casa da Orange County, poi la California dove sono maturato e non per ultima l’Australia che è una nazione incredibile e sono felice di portare queste anime sportive e umane alla Nuoto Catania ed è un sogno che si avvera per me essere qui. Prima di tutto voglio esprimere la mia gratitudine alla Nuoto Catania che mi ha scelto offrendomi questa possibilità, è un onore. Raggiungere questa squadra nella massima serie italiana mi rende felice e orgoglioso per il lavoro che ho svolto.

Catania è una città con un animo unico, ricca di cultura e di storia e di grande passione e storicità nella pallanuoto. Non vedo l’ora di immergermi nel calore della piscina Scuderi per ottenere i risultati e successi che la squadra ha prefissato”.

“Nuoto Catania è un punto d’arrivo”

E prosegue: “Giocare alla Nuoto Catania è un punto di arrivo ma anche di partenza. Un’opportunità di confronto con una cultura sportiva e pallanotistica unica, contro avversari di enorme livello e compagni di grande esperienza al servizio di tecnici di alto livello, tutto questo muove in me enormi motivazioni. Giocare qui significherà per me rappresentare due nazionali gli Stati Uniti e l’Australia che con grande passione si affacciano alla pallanuoto internazionale. Ringrazio la mia famiglia e tutta la federazione australiana. Non vedo l’ora di vestire i colori rossoazzurri e rendere fieri i nostri tifosi. Grazie Nuoto Catania non vedo l’ora di iniziare!”.

HaBaWaBa International, baby rossazzurri in finale

Nella categoria Plus Under 13 2023 del festival HaBaWaBa International in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine, i piccoli della Nuoto Catania sono in finale. I baby rossoazzurri escono vittoriosi per 12-10 contro Il New Giza Sport Club accedendo così alla finalissima per il 1º-2º posto. Nel pomeriggio odierno (sabato 1 luglio) alle 17.30 la finale con la Pn Salerno.