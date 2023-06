Pallanuoto maschile serie A1, secondo volto nuovo per gli etnei

Luka Murisic arriva alla Nuoto Catania. Il club etneo annuncia il secondo colpo di mercato dopo il portiere Francesco Ghiara. Il difensore montenegrino scuola Jadran, arriva nel nostro Paese con tanta voglia di continuare a crescere e stupire anche nel massimo campionato italiano di pallanuoto maschile.

Con lo Jadran ha giocato e vinto in tutti i settori giovanili fino all’esordio in prima squadra a 17 anni, poi culminato con le vittorie dei campionati e delle coppe nazionali del 2018, 2021 e 2022 e l’esordio nella Len Champions League nel 2020-2021.

In mezzo una stagione di crescita nel campionato serbo. Prima di approdare a Catania che si appresta a disputare la terza stagione consecutiva in A1, ha vissuto la passata stagione in Francia all’Olympic Nice.

Il difensore montenegrino, classe 2000, ha vestito le calottine di tutte le rappresentative giovanili del Montenegro portando a casa tre ori e un argento fino all’esordio in nazionale maggiore nel 2021, dove è spesso convocato fino a world League ed Europei 2022.

Nel 2018 è stato premiato dal governo montenegrino come giovane sportivo più promettente della sua nazione. Murisic arriva a Catania con la voglia di entrare stabilmente nel giro della nazionale per ottenere un pass olimpico per Parigi 2024.

Murisic “Entusiasta di giocare per Catania”

“Sono entusiasta di giocare per Catania e questo costituisce un capitolo nuovo e sfidante per la mia carriera nella pallanuoto – ha dichiarato Murisic – la serie A1 è per me uno se non il campionato migliore al mondo. È una grande e bella sfida per me e darò il massimo per raggiungere il mio miglior livello possibile. Ai sostenitori e agli amici di Catania prometto massimo impegno, farò tutto ciò che sarà possibile per ottenere con Nuoto Catania i migliori obiettivi che ci siamo prefissati come squadra”.

Corsello “Ragazzo giovane con grande esperienza internazionale”

Queste le parole del responsabile del mercato rossazzurro Giuseppe Corsello, che ricostruisce la trattativa che ha portato Murisic alle pendici dall’Etna: “Dopo aver chiuso il portiere che era per noi una priorità cercavamo per la difesa un atleta giovane ma di interesse nazionale e devo dire che Luka è stato il primo e miglior profilo di difensore che abbiamo percorso credendo fortemente di poterlo convincere nonostante la concorrenza di squadre che giocheranno coppe europee. Parliamo di un 2000 con alle spalle un’esperienza internazionale già importante con la squadra nazionale e con le squadre di club. Con lui ha vinto per noi la capacità attrattiva del campionato italiano ma soprattutto il fatto che il giocatore ha capito bene l’ambiente in cui si sta calando, Nuoto Catania è un ambiente caldo, una piazza desiderosa di risultati positivi con una squadra giovane come lui, che stiamo rafforzando con innesti funzionali adeguati per una base locale già di per se giovane e forte”.