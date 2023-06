pallanuoto maschile serie A1

Francesco Ghiara è il nuovo portiere della Nuoto Catania per la stagione 2023-2024 che vedrà il club etneo per la terza volta consecutiva nella serie A1 di pallanuoto. Lo annuncia la società rossazzurra. Il portiere genovese classe ‘97 proviene dal Trieste e va a sostituire Enrico Caruso che è andato via nei giorni scorsi (probabilmente per andare proprio nel club giuliano).

Chi è Francesco Ghiara

Il giocatore, cresciuto nei settori giovanili dello Sturla, è poi cresciuto andando a Savona e Quinto.

Con lo Sturla ha vissuto le promozioni in serie B e in A2, per poi approdare alla De Akker Bologna, fortemente voluto da Arnaldo Deserti, con rossoblu è stato promosso in A1. La scorsa stagione ha vestito la calottina scaligera, giocando e alternandosi in porta e guadagnando a Trieste la fiducia del mister Bettini.

Ghiara “Non vedo l’ora di iniziare”

Oggi la Nuoto Catania gli prospetta l’opportunità di essere primo in A1 in un gruppo giovane e motivato come lui: “Sono felicissimo di giocare in una squadra come il Catania, squadra storica di cui ho sentito parlare sempre molto bene – ha dichiarato Ghiara – ringrazio la società che punta su di me e l’allenatore, con cui mi sono già sentito telefonicamente. Ci siamo subito trovati in sintonia e sono certo che ci siano tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro. Non vedo l’ora di iniziare!”.

Queste le parole della dirigenza che accolgono l’estremo difensore rossoazzuro e responsabile del mercato Giuseppe Corsello: “Cercare un portiere è sempre complicato abbiamo vagliato diverse strade italiane e straniere, ma alla fine la scelta è ricaduta su Francesco che per motivazioni e potenzialità rispecchia l’animo Nuoto Catania. Benvenuto a lui e che sia inizio di una buona campagna acquisti che come detto parte dalle riconferme del blocco catanese in toto”.

Il brasiliano Guimaraes ai saluti

Nei giorni scorsi ha salutato Gustavo De Freitas Guimaraes. Una decisione condivisa tra società e giocatore dopo un anno di permanenza a Catania anche per assecondare la volontà di Grummy di rientrare in patria.

Una stagione ricca di enormi soddisfazioni su tutte il gol ad Anzio a 6 secondi dalla fine in gara 3 semifinale play out che ha consentito alla Nuoto Catania, di costringere ai rigori Anzio, e salvare la massima serie già in quella splendida serata.