Pallanuoto, mercoledì 24 maggio alle 19 a Siracusa partita a ranghi misti

Pallanuoto siciliana in festa alla Piscina Caldarella di Siracusa. L’Ortigia infatti celebra il terzo posto recentemente conquistato nel massimo campionato nazionale maschile ed il conseguente ritorno in Champions League ed il secondo posto in Coppa Italia al termine di una stagione lunga e memorabile.

Il club biancoverde abbraccia così i tifosi per celebrare i traguardi raggiunti. E così, mercoledì 24 maggio alle 19.30 nella vasca della cittadella sportiva, l’Ortigia festeggerà in compagnia di due ospiti. La formazione dell’Ekipe Orizzonte che ha vinto il 23mo scudetto nella pallanuoto femminile e la Nuoto Catania che ha raggiunto una importante ed eroica salvezza nel campionato di serie A1 maschile.

Premiazioni e partita-esibizione mista

Le tre squadre saranno premiate dal club biancoverde e disputeranno una partita-esibizione a ranghi misti per una bellissima festa di pallanuoto che rende onore alla stagione positiva vissuta da Ortigia, Ekipe Orizzonte e Nuoto Catania. L’ingresso alla tribuna è libero.

La stagione dell’Ortigia

Stagione da ricordare per l’Ortigia, quella che si è chiusa sabato 20 maggio con il netto successo per 14-6 alla Piscina Comunale di Palermo sul Telimar nella finale play off per il terzo e quarto posto. La squadra allenata da Stefano Piccardo ha chiuso la stagione regolare al terzo posto con il record di punti (59). Nella semifinale scudetto ha tenuto testa al Brescia che però ha vinto – pur sudando le proverbiali sette camicie – sia in gara 1 che in gara 2. C’è la storica finale di Coppa Italia conquistata proprio ai danni dei lombardi in semifinale. Coppa alzata, però, dalla Pro Recco al termine di una finale comunque combattuta contro i campioni di tutto. L’unico rammarico è la rocambolesca eliminazione agli ottavi di finale di Len Euro Cup ad opera della Rari Nantes Savona che è poi stata sconfitta in finale.

Ora la festa per il ritorno in Champions League. Gli aretusei disputeranno il turno preliminare come accadde nella stagione 2020-2021.