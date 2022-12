Pallanuoto, a Nesima i siracusani vincono 13-9 ma non basta

Che peccato! L’impresa sportiva è stata fatta, il miracolo no. Vittoria amara anzi, amarissima, per l’Ortigia che alla piscina Nesima di Catania si impone 13-9 sulla Rari Nantes Savona nel match di ritorno degli ottavi di finale di Len Euro Cup e dice addio al sogno continentale.

Aretusei ad un passo, anzi, ad un secondo, dal miracolo sportivo. I biancoverdi allenati da Stefano Piccardo, infatti, dopo aver perso all’andata per 7-2 avevano l’obbligo di vincere di almeno 5 reti per proseguire la sfida ai rigori e decidere il passaggio del turno. La rete con un tiro della disperazione dalla distanza di Valerio Rizzo (ex Telimar 2002-2003) ad un secondo dalla fine sul 13-8 infrange il sogno che era stato ravvivato da una prestazione generosa.

C’è, però, da fare una riflessione in positivo: l’Ortigia visto oggi è in grado di battere parecchie formazioni. Il sette siciliano può davvero recitare un ruolo da protagonista in campionato ed in Coppa Italia. Il grande rammarico, invece, è per una ennesima occasione europea persa con uno scontro arrivato troppo presto. La doppia sfida tra Ortigia e Savona è parsa una finale anticipata.

La Len Euro Cup, però, rimane stregata: dopo la finalissima raggiunta ma mai disputata nella stagione 2019-2020 per il tragico irrompere del Covid19 a marzo 2020, e la semifinale della scorsa stagione nel derby con il Telimar che decise il match di andata, la Coppa continentale rimane una chimera.

All’Ortigia non bastano i 4 gol di Vidovic

Per l’Ortigia quattro reti di Stefan Vidovic, poi doppiette per Petar Velkic e Fiippo Ferrero e marcature singole per Lorenzo Giribaldi, Andrea Condemi, Sebastiano Di Luciano, Francesco Condemi e per capitan Christian Napolitano.

Per i liguri, tripletta di Bodgan Durdic, doppiette di Valerio Rizzo e Eduardo Campopiano e reti di Niccolò Rocchi e Mario Guidi.

Savona in vantaggio, poi siracusani sempre avanti

La prima rete della sfida è siglata da Mario Guidi che porta in vantaggio Savona in avvio. Poi l’Ortigia, sospinto dal pubblico di fede biancoverde accorso a Catania per l’indisponibilità della piscina di casa della Caldarella, ha prima pareggiato con Velkic e poi ribaltato la situazione con Di Luciano. Giribaldi segna il 3-1 e dà il primo strappo ma gli ospiti recuperano sul 3-3. Andrea Condemi chiude il primo quarto con la rete del nuovo vantaggio aretuseo: 4-3.

Gli altri parziali vedono il vantaggio dell’Ortigia aumentare sempre più fino ad arrivare al fatidico +5 segnato a 3’03” da Filippo Ferrero: il 13-8 avrebbe protratto la sfida. Poi Rizzo ha trovato il jolly.