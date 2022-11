Pallanuoto maschile, andata il 30 novembre in Liguria, ritorno il 14 dicembre

Urna a dir poco malevola quella che ha disegnato la griglia degli ottavi di finale della Len Euro Cup. L’Ortigia, infatti, pesca il forte Savona, una delle favorite per la conquista del trofeo, in una sfida tutta italiana che si può definire una finale anticipata. Anche gli aretusei sono tra le formazioni che possono ambire alla conquista della coppa.

I biancoverdi finora imbattuti in questo intenso primo scorcio di stagione dopo aver vinto i due gironi eliminatori (quello iniziale in casa a Siracusa ed a Bucarest a fine ottobre), aver centrato la qualificazione alla final eight di Coppa Italia e vinto le prime tre partite in serie A1 (derby col Telimar compreso).

Il Savona, primo in campionato assieme ai siciliani ed al Pro Recco, è stato eliminato nel secondo girone eliminatorio della Champions ed ha vinto il proprio girone di qualificazione con 7 punti avendo la meglio su Partizan di Belgrado e De Zaan e pareggiando con lo Strasburgo. I liguri hanno vinto tre volte la kermesse nel 2005, 2011 e 2012 ed una volta hanno raggiunto la finalissima nel 2010 perdendola con i montenegrini del Cattaro. L’Ortigia ha raggiunto la finale nel 2019-2020 sul campo ma non ha potuto disputare la finale per l’esplodere della prima ondata di Covid19. Ha raggiunto le semifinali due volte: nel 2018-2019 e nel 2021-2022 quando, sempre a causa del Covid, perse a tavolino la gara di andata col Telimar precludendo l’accesso alla finalissima.

L’andata si disputerà il 30 novembre in Liguria, mentre il ritorno si giocherà il 14 dicembre in Sicilia.

Piccardo “Solo il Vasas sarebbe stato peggio del Savona”

A caldo, il commento del tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo. “Solo il Vasas sarebbe stato peggio del Savona. Detto questo, incontriamo una squadra con la quale lo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine per arrivare nelle prime quattro in Italia, un’ottima formazione, allenata benissimo. Sarà un ottavo di finale splendido, certo non capisco come mai Ortigia e Savona, che sono arrivate prime, si scontrano agli ottavi; è strano vedere due squadre italiane che hanno vinto i gironi del secondo turno sfidarsi già adesso”.

L’allenatore conclude: “Rimango sempre più basito per i criteri di scelta della Len, ma va bene così, sotto a chi tocca. Sono convinto che sarà una battaglia sia lì che qui. E credo che neanche il Savona sarà felice del sorteggio con noi”.

Non solo Ortigia-Savona, ecco la griglia degli ottavi

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale della Len Euro Cup 2022-2023, oltre al derby tutto italiano tra Savona ed Ortigia c’è la sfida tutta ungherese tra Honved e Szonloki Dosza. In tema di derby c’è il match tra Steaua Bucharest, sconfitto dall’Ortigia nel secondo girone, ed Oradea in uno scontro tutto romeno.