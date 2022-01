La decisione della Len, il ritorno è previsto per il 9 febbraio

Vittoria a tavolino per il Telimar col punteggio di 10-0. La decisione della commissione arbitrale della Len è arrivata. Si risolve così la semifinale di andata della Len Euro Cup di pallanuoto maschile che si sarebbe dovuta giocare ieri sera alla piscina Olimpica di Palermo ma che è non è mai iniziata perché il Covid19 ha fermato l’Ortigia.

Il club aretuseo, con 9 positività annunciate il giorno precedente, non si è potuto presentare per disputare il tanto atteso derby del penultimo atto della competizione continentale.

Respinta la richiesta di rinvio dell’Ortigia

Il club aretuseo aveva richiesto il rinvio della sfida per cause di forza maggiore che aveva anche presentato la documentazione medica dell’Asp di Siracusa attestante l’obbligo di quarantena per parte della squadra.

Il regolamento europeo prevede che si possa giocare se si hanno almeno 6 giocatori più il portiere fra quelli disponibili iscritti nelle liste delle coppe europee. L’Ortigia puntava al rinvio della partita per disputare regolarmente la semifinale d’andata della Len Euro Cup.

Con questo verdetto, Telimar ipoteca finale

Con questo verdetto il Telimar ipoteca il passaggio del turno e la qualificazione alla finale. Risultato storico alla prima partecipazione nel torneo continentale. La partita di ritorno è prevista il 9 febbraio a campi invertiti ed i palermitani partiranno con 10 gol di vantaggio.

L’Ortigia sta valutando la possibilità di presentare reclamo. Nelle prossime ore il club bianco verde si pronuncerà a tal proposito.

Sabadell espugna Barcellona e vince il derby catalano

Intanto, in Gara 1 dell’altra semifinale, l’Astralpool Sabadell ha superato in trasferta il Barcellona per 12-10 (1-3; 4-2; 1-7; 4-0) e “prenota” la finale visto che giocherà il ritorno in casa.

Per il Sabadell (battuto nel secondo girone di qualificazione dall’Ortigia) triplette di Sanahuja Carnè ed Averka, doppietta di Lopez Escribano. Ai padroni di casa non bastano i 4 gol di Valls Ferrer e la tripletta di Tahull Compete.