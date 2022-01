Pallanuoto, il club siracusano non giocherà a Palermo

Grosso Focolaio Covid19 all’Ortigia. La società aretusea ha comunicato la positività di altri sette giocatori a seguito dei tamponi molecolari effettuati oggi. I sette atleti si uniscono ai due già riscontrati nei giorni scorsi. Contestualmente il club biancoverde ha annunciato che non partirà per Palermo e quindi non giocherà la semifinale di andata della Len Euro Cup con i “cugini” del Telimar.

In più, oltre a loro, altri atleti, in qualità di contatti stretti, sono stati messi in quarantena sanitaria come da normativa.

Il primo round del penultimo atto della kermesse continentale è previsto per domani, mercoledì 12 gennaio, alle 19.30. Ma a questo punto non si giocherà.

L’Ortigia a chiesto il rinvio alla Len

La società ha chiesto ufficialmente alla Len la possibilità di rinviare l’incontro o, qualora il regolamento non lo prevedesse, di rendere note le conseguenze della mancata partecipazione alla gara di andata. L’Ortigia attenderà la decisione della federazione europea e la renderà nota non appena le verrà comunicata.

Protocollo relativo alle coppe europee, infatti, non prevede rinvii delle gare a causa di assenze dovute al coronavirus. La squadra siracusana adesso potrebbe rischiare, nonostante l’emergenza, una sconfitta a tavolino.

Campionato sospeso per il Covid19

Nella giornata di ieri, la federazione italiana nuoto ha ufficializzato la decisione a causa del dilagare del Covid19. Lo scorso weekend per questo motivo la serie A1 maschile ha visto disputarsi solo due partite su sette in programma.

Ripartenza a febbraio

La Fin ha anche comunicato le date della ripartenza. La A1 maschile è prevista per il 12 febbraio, dell’A1 femminile e dell’A2 maschile il 5 febbraio. Salvo, ovviamente, ulteriori decisioni della federazione in caso la situazione legata alla pandemia dovesse evolversi ulteriormente.

Durante questo periodo verranno recuperate le partite fin qui rinviate per Covid. L’inizio del campionato di B maschile è programmato per sabato 5 febbraio; il giorno successivo il via dell’A2 femminile.