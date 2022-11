Il derby di Sicilia va all’Ortigia, Telimar sconfitto in casa 8-16

Edoardo Ullo di

02/11/2022

L’Ortigia conferma il suo momento positivo e stravince a domicilio il derby siciliano col Telimar col punteggio di 8-16 nel posticipo della seconda giornata del massimo campionato nazionale di pallanuoto maschile.

In una piscina Comunale senza pubblico per l’inagibilità della tribuna dell’impianto di viale del Fante, gli aretusei non danno scampo ai palermitani conquistando la seconda vittoria in campionato dopo aver centrato la settimana scorsa l’accesso agli ottavi di finale di Len Euro Cup. L’Ortigia, che è ancora imbattuto in questo scorcio iniziale di stagione, si conferma macchina da gol e dopo 19 firmati al Bogliasco ne segnano altri 18 a Palermo: 37 gol all’attivo rappresentano un biglietto da visita per tutte le contendenti all’alta classifica.

Per i padroni di casa, invece, una nuova battuta d’arresto stagionale contro un avversario che oggi è stato superiore in tutto e che è stato abile a difendere anche in inferiorità numerica. La squadra allenata da Marco Baldineti non riesce, dunque a dare seguito al successo di Anzio all’esordio in campionato. Il sette palermitano ha sofferto fin da subito la difesa ospite ed in attacco non è riuscito ad incidere al punto che la prima rete è arrivata a metà della seconda frazione con l’Ortigia già avanti di 5 reti.

Avvio in salita per il Telimar

Primo quarto di gioco con difese molto chiuse ed ermetiche ma con i padroni di casa del Telimar che sbattono sul muro difensivo comandato dal portiere Stefano Tempesti. Palermitani in difficoltà con l’uomo in più, fondamentale, invece, sfruttato benissimo dagli ospiti che segnano con l’uomo in più Rossi e Napolitano.

L’Ortigia non si ferma nella seconda frazione. Gorria e due volte Ferrero fanno andare in fuga gli aretusei sul 5-0. Irving segna per il Telimar a 4’19” con l’uomo in più. Ma l’Ortigia controlla e segna ancora con Vidovic. Nel finale Giorgetti per i palermitani e Francesco Condemi realizzano con l’uomo in più e mandano le squadre al riposo sul 7-2 per gli ospiti.

Ortigia a valanga nel finale di partita

Al ritorno in acqua le due squadre danno vita ad una terza frazione scoppiettante chiusa sul parziale di 4-4 dove i padroni di casa hanno trovato la via della rete con maggior continuità senza però riuscire ad avvicinarsi agli avversari che, forti del vantaggio di 5 gol, hanno controllato senza patemi d’animo.

Ed anzi, nell’ultimo segmento di partita, gli ospiti vanno a segno 4 volte di fila allungando il loro vantaggio irrimediabilmente e dilagando. A fine gara, Ferrero con un poker e Vidovic con una tripletta sono i migliori marcatori del match. Per il Telimar doppiette di Giorgetti ed Irving.

Il tabellino

Telimar-Orgigia 8-16

Parziali: 0-2; 2-5; 4-4 e 2-5

Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso 1, A. Vitale, F. Di Patti, A. Giorgetti 2, J. Hooper, A. Giliberti 2, A. Pericas Eixarch, E. Fabiano, D. Occhione, R. Lo Dico 1, M. Irving 2, F. De Totero. Allenatore Baldineti.

CC Ortigia: S. Tempesti, Giribaldi, Carnesecchi, A. Condemi, Di Luciano, Velkic 1, Ferrero 4, J. Gorria Puga 2, F. Condemi 2, Rossi 2, Vidovic 3, Napolitano 2, Ruggiero. Allenatore Piccardo.

Arbitri: Paoletti e Colombo.