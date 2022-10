Pallanuoto, palermitani terzi nel girone

Il Telimar si ferma, l’Ortigia vola agli ottavi di finale. Bilancio in chiaro-scuro per le squadre siciliane nella seconda fase a gironi della Len Euro Cup che si è chiusa oggi. I palermitani, finalisti nella scorsa edizione del trofeo, dopo il successo di misura con i padroni di casa del Duisburg di venerdì hanno perso ieri con i francesi del Tourcoing per 14-12 e perso oggi 12-11 col Barcellona. Continua, invece, il cammino continentale per gli aretusei che, in Romania, invece hanno superato anche lo Steaua Bucarest per 10-8 concludendo al primo posto e da imbattuto il girone F della kermesse continentale.

Telimar perde col Barcellona e chiude terzo

Niente da fare per il Telimar che questa mattina a Duisburg si è dovuta arrendere non senza rimpianto agli spagnoli del Barcellona col punteggio di 12-11 nell’ultima partita del girone C. Nel decisivo per il passaggio del turno con le due formazioni a quota tre (entrambe hanno perso con i francesi, e tutte e due hanno superato il Duisgurg), il sette allenato da Marco Baldineti ha lottato ad armi pari con i quotati avversarsi. Ed ha chiuso anche la prima metà della partita in vantaggio 6-5.

Negli altri due quarti, però, gli iberici si sono ricompattati ed hanno recuperato lo svantaggio di due reti ad inizio della terza frazione (massimo distacco raggiunto dai palermitani anche in avvio di partita sul 2-0) per poi avere la meglio nelle fasi concitate della sfida.

Trovato il pareggio sul 7-7 da li in poi è stato un botta e risposta gol su gol tra siciliani e catalani fino al 10-10 siglato su rigore a 3’16” dalla sirena da parte di Valls Ferrer.

Strappo finale del Barcellona, Telimar ko

Il Barcellona ha poi firmato altri due gol con Goma Esforzando e Ramon Sesen ed è scappato sul 12-10 ad 1’34”. Subito dopo, ad 1’19” la rete di Irving per il Telimar ha riaperto la contesa ma gli spagnoli hanno controllato fino alla fine.

Al club dell’Addaura, si ferma al terzo posto in un girone dove tutte le altre avversarie provenivano dalla Champions League.

L’Ortigia non fa sconti e batte anche lo Steaua

Già sicura della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, l’Ortigia ha chiuso in bellezza il secondo girone eliminatorio battendo 10-8 la squadra di casa dello Steaua Bucarest. Un successo, il quarto in altrettante partite nel gruppo F che permette alla squadra biancoverde di centrare la prima piazza.

Con lo Steaua si è visto un match bello, intenso ed equilibrato, con ottime difese e due portieri eccellenti.

Il primo tempo si apre con un gol ciascuno e il risultato rimane bloccato fino alla prima sirena, con le difese che annullano due azioni in superiorità per parte. Nel secondo parziale, i biancoverdi continuano a difendere molto bene reggendo alla fisicità dei romeni, per poi ripartire rapidamente. Ferrero e Napolitano firmano l’allungo ma i padroni di casa non mollano e riescono a recuperare con Dinca e Gheorghe, abile a concretizzare l’uomo in più. A 51 secondi dall’intervallo lungo, è Rossi a riportare avanti i biancoverdi, fissando il risultato sul 4-3.

Nella seconda parte di gara, il portiere Dragusin continua e salvare la sua porta, ma è costretto a capitolare per tre volte, davanti a Di Luciano, Andrea e Francesco Condemi. I romeni faticano in fase offensiva ma rimangono sempre in vita grazie ad un gol di Georgescu. Ed a pochi attimi dalla fine del terzo parziale vanno ancora in rete con Lauden sfruttando l’uomo in più.

Nel finale, rincorsa romena ma i siciliani portano a casa il successo

Nella quarta frazione, Moskov segna subito la rete del -1 e la piscina diventa una bolgia, ma l’Ortigia resta concentrata e trova l’8-6 con Giribaldi a 4’42 dalla fine. Poco più di un minuto dopo, ancora Moskov, in superiorità, accorcia le distanze, ma i biancoverdi replicano con Ferrero. Grandi emozioni nel finale, con Moskov che sfrutta un altro uomo in più e segna il -1 a 34 secondi dal termine. Nell’ultima azione, l’Ortigia gestisce il pallone, guadagna la superiorità e chiude con il gol di Francesco Condemi. Finisce 10-8, tra gli applausi rivolti alle due squadre.